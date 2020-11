En el 90 + 3′ las aseguradoras encontraron el tanto del empate en el partido por la quinta fecha del grupo A de la liga femenina.

Millonarios venía de descansar en la cuarta fecha de la liga femenina. Equidad, que venía de perder ante Llaneros por 1-0, buscaba enderezar su camino en el campeonato ante las embajadoras que solamente han caído contra Santa Fe, que en la fecha pasada derrotó por 5-0 a Fortaleza.

Las aseguradoras, que solamente han ganado un compromiso, querían alcanzar a Millonarios en la parte alta de la tabla. No obstante, su rendimiento dentro de la cancha no fue el mejor y no encontraron los espacios y las oportunidades para vencer el arco azul a lo largo del juego.

Las embajadoras se vieron mejor paradas en la cancha. Con el resultado a favor, gracias al olfato goleador de Liss Moreno, que abrió el marcador en el 33′, las azules controlaron mejor el desarrollo del partido y parecía que se llevarían los tres puntos de Techo.

En el segundo tiempo se esperaba mayor presión de Equidad para remontar el resultado. Millonarios, que aunque supo mantener los hilos del partido en un gran porcentaje, volvió a flaquear en los minutos finales, y en un contragolpe de las locales, que terminó en los pies de Yasleidi Córdoba, las aseguradoras encontraron el gol del empate.

Con este resultado, Millonarios se mantiene en la segunda posición con siete puntos; mientras que Equidad es cuarta con cuatro unidades. En la próxima jornada, las azules enfrentarán a Santa Fe, buscando la revancha del primer clásico que ganaron las leonas por 3-2. Las aseguradoras tendrán fecha de descanso.

Por otra parte, en otro de los partidos de este lunes festivo del campeonato femenino, América venció por 2-0 a Júnior en el Pascual Guerrero. Un gol de camerino de Carolina Pineda, de tiro libre, y otro de Gisela Robledo al 84′, representaron la tercera victoria en línea para las actuales campeonas del torneo. Las escarlatas llegaron a nueve puntos de nueve posibles, y las tiburonas suman seis puntos y son segundas en el grupo B, que comparten con Pasto y Cali.