01 de septiembre de 2026 - 10:00 p. m.
Los desafíos que enfrenta el fútbol femenino profesional en Colombia
Si bien hemos visto importantes avances y triunfos históricos en los últimos años, en la Liga BetPlay Femenina todavía hay mucho camino por recorrer para ofrecer la estabilidad que un atleta de alto rendimiento necesita.
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