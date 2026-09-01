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01 de septiembre de 2026 - 10:00 p. m.

Los desafíos que enfrenta el fútbol femenino profesional en Colombia

Si bien hemos visto importantes avances y triunfos históricos en los últimos años, en la Liga BetPlay Femenina todavía hay mucho camino por recorrer para ofrecer la estabilidad que un atleta de alto rendimiento necesita.

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Daniel Bello

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