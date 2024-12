Los detalles de la polémica entre David González y Alfredo Morelos

El técnico del Tolima, David González (Izq.), provocó al delantero de Nacional Alfredo Morelos, antes del final del partido de este miércoles, en Ibagué. Foto: Cortesía

Empatado 1-1 terminó el partido de ida de la final de la Liga BetPlay-II del fútbol profesional colombiano entre Deportes Tolima y Atlético Nacional, que se disputó este miércoles en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

El cuadro verdolaga se fue en ventaja a los 35 minutos de juego con anotación de Dairon Asprilla tras una brillante jugada de Kevin Viveros y promediando la etapa complementaria el paraguayo Gustavo Ramírez aprovechó un gran pase con el pecho de Brayan Gil e igualó las acciones.

La primera mitad fue para el verde paisa, que le cedió la pelota al rival, se paró bien atrás y generó tres llegadas de peligro, una de ellas el gol. Tolima, que en la etapa inicial no generó ni una oportunidad de anotar, fue dueño del segundo tiempo y estuvo cerca de llevarse la victoria.

Eso sí, el expulsión, justa, del volante de Nacional Sebastián Guzmán, a los 63 minutos, le facilitó el trabajo al cuadro vinotinto y oro, que hasta ese momento no encontraba por dónde agredir al verde paisa.

Antes de comenzar la rueda de prensa post partido, Efraín Juárez, técnico de Atlético Nacional, señaló que “me duele mucho, de corazón, lo que pasó. En el fútbol y en la vida hay códigos y jamás insultaría a un jugador de un equipo contrario. Me duele que lo hagan con los míos, porque son como mis hijos y no lo puedo permitir. A mí me han juzgado, me la he comido y la he aceptado a veces in merecerlo, pero creo que esto es de educación y respeto, va más allá de un juego, Ojalá tengamos la valentía de aceptar y reconocer lo que pasó”.

Cuando se alistaba a ingresar a la cancha, Alfredo Morelos fue abordado por el técnico González, quien lo toma del brazo y le dice unas palabras que sacan de casillas al delantero verdolaga, quien reacciona pero es detenido por Juan Camilo Chaverra, arquero suplente del Tolima.

“Estoy muy satisfecho con lo que hicimos: Efraín Juárez

Con respecto al partido, Juárez explicó que “el partido salió como lo planeamos, al pie de la letra. Si no sufrimos la expulsión me parece que habíamos sacado el resultado. El equipo se vio fuerte, sólido. Ahora hay que preparar el partido del domingo, con nuestra gente, y si el de arriba lo permite, vamos a dar la vuelta”.

🚨 Alfredo Morelos sobre lo que le dijo David González:



💬 “Yo no sé los voy a decir. Ojalá mi Dios me dé la

oportunidad de celebrarlo en Medellín y ahí sí se los voy a decir. Para que la gente sepa la clase de persona que es, supuestamente un profesional (…) nos vemos allá a… pic.twitter.com/spEW3NNEGK — Pipe Sierra (@PSierraR) December 19, 2024

Agregó que estaba “satisfecho con el trabajo del grupo” y de sus colaboradores, que no “duermen para analizar a los rivales. Hicimos un trabajo excepcional, estoy contento y feliz, pero no confiado, hay que seguir adelante porque la final es el domingo”.

“Me equivoqué, perdí la cabeza, volví a ser el jugador”. David González

Poco después de la intervención de Juárez, David González explicó el incidente con Morelos y presentó disculpas. “Al final estaban las emociones a tope, me vi incluido en un alegato y perdí la cabeza, volví a ser jugador. Me siento apenado por eso, no debí hacerlo, pero ya está. Segundos después manifesté disculpas, que a veces no bastan, pero era lo único que podía hacer”.

🐷🏆 “Sobre el final del partido estaban las emociones demasiado a tope, me vi incluido en un alegato y perdí un poco el temperamento, desde que soy entrenador no me había pasado. Me siento apenado”, David González, técnico de Tolima#LAFINALxWIN pic.twitter.com/4Q9B5oeX8H — Win Sports (@WinSportsTV) December 19, 2024

Sobre el partido explicó que “en el primer tiempo erramos el camino, puede ser por el planteamiento de Nacional. Tuvimos mucho vértigo para atacar y nos partíamos. Ya en el segundo tuvimos posesiones más largas para tratar de atacar el ensamble del rival. Obviamente por la expulsión nos fuimos más arriba. Logramos el empate y buscamos el triunfo. Tenemos la creencia firme que podemos ir a Medellín a buscar el título allá”.

Después, Morelos también habló. Se limitó a decir que David González lo había ofendido y que va a contar lo que dijo en Medellín. “Me quiso pedir excusas, pero eso conmigo no. Él sabe lo que dijo, díganle que nos vemos allá en Medellín, ahí si se lo voy a decir, para que la gente sepa la clase de gente que es”.

Vea los goles del empate entre Tolima y Nacional, en la final de la Liga BetPlay

¡Se sacaron chispas en el 'MAMUT'! Tolima y Nacional empataron 1-1- en el juego de ida de #LAFINALxWIN y el campeón se va a definir el próximo domingo en Medellín.🟤🟡🔥🟢⚪ pic.twitter.com/k0NqgTaiLM — Win Sports (@WinSportsTV) December 19, 2024

El partido de vuelta se disputará el domingo 22 de diciembre desde las 6:00 p.m., en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. El único antecedente similar entre esos dos equipos fue en 2018, cuando en la final del primer semestre Nacional se impuso 1-0 en Ibagué y llegó con esa ventaja a su casa, en donde cayó 2-1. Esa lleva se definió por cobros desde el punto penalti a favor de los pijaos.

Nacional, por su presente y por terminar la llave frente a su hinchada, sigue siendo favorito, aunque Tolima se aferra a su historia y al hecho de que sus tres títulos anteriores los ganó cerrando la serie a domicilio.

