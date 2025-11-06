Los efectos de la crisis del Deportivo Pereira en el fútbol colombiano

Deportivo Pereira atraviesa una grave crisis económica que lo tiene al borde de la desafiliación en la Dimayor. Foto: Deportivo Pereira, vía X

Deportivo Pereira ya ha atravesado crisis económicas en el pasado, pero la actual es una de las más profundas de su historia. El escándalo del retraso en los pagos de su nómina que estalló en octubre creció hasta convertirse en un conflicto institucional que hoy tiene en vilo no solo al club matecaña, sino también al desarrollo de la Liga BetPlay en su tramo final.

Desde hace semanas, el equipo no ha podido responder con sus obligaciones laborales. No se trata únicamente de los salarios del plantel profesional, sino de la seguridad social y...