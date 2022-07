Los favoritos confían, los demás apuestan

Hoy regresa el fútbol profesional colombiano. Pocas novedades en los equipos que terminan de ajustar detalles para luchar por la estrella de Navidad. Foto: Clubes

Este jueves regresa la Liga BetPlay Dimayor con los partidos Unión vs. Once Caldas (4:00 p.m.), Pereira vs. Alianza (6:05 p.m.) y Patriotas vs. Júnior (8:10 p.m.). Los principales candidatos al título: Nacional, Júnior, Tolima y Millonarios, mantuvieron sus nóminas casi intactas, mientras que los equipos que suelen pelear en mitad de tabla fueron más activos en el mercado, que a mitad de año se mueve menos.

El conjunto que más se reforzó fue Once Caldas. Incorporó nueve jugadores, nombres destacados en el medio local y apuestas del extranjero, entre ellos Marcelo Larrondo, delantero argentino que pasó por el fútbol europeo.

Otros que registraron numerosos cambios fueron Jaguares, Pasto, Alianza y Envigado, algunos de ellos hasta con 10 bajas y un número similar de contrataciones.

En Bogotá, Santa Fe fue el que más refrescó su nómina. Tras la llegada del técnico Alfredo Arias, anunció la llegada de cuatro futbolistas: Geisson Perea, José Aja, Jéferson Rivas y José Enamorado. Salieron ocho jugadores, entre ellos Jhon Velásquez, que fue cedido al Farense de Portugal.

Millonarios fichó a jugadores en las posiciones en las que presentó bajas. Dejó ir al delantero Ricardo Márquez y lo reemplazó con el veterano Luis Carlos Ruiz, de gran semestre con Cortuluá. Andrés Román no renovó su contrato e Israel Alba llegó en su lugar como lateral derecho.

Grandes equipos como Júnior y Nacional no han anunciado ninguna incorporación hasta el momento. Los barranquilleros aún no definen la situación de Miguel Ángel Borja, pretendido por River Plate, y solo registran salidas como las de Fabián Ángel para Argentina y Germán Mera al Cali. Los verdolagas dijeron adiós a Felipe Aguilar y Giovanni Moreno, cuya salida, anunciada este jueves, disgustó a la afición.

Medellín cambió de técnico y apostó por David González, una leyenda de la institución que hará su debut como DT. Otro jugador destacado que regresó fue el veterano Christian Marrugo.

En Cali hay incertidumbre. Rafael Dudamel dejó su cargo como entrenador y aún no tiene reemplazo. Michael Ortega y John Vásquez también dejaron el equipo. América, que vuelve a estar bajo la dirección de Alexandre Guimaraes, vio limitadas las contrataciones por una sanción que le impide fichar jugadores. Sus únicas incorporaciones fueron el defensa Kevin Andrade y el delantero Juan David Pérez, que estaban a préstamo.

Tolima aprovechó el mercado y anunció a Andrés Rentería, proveniente de Jaguares. Los pijaos conservaron la base de la nómina con la que fueron subcampeones y afrontaron la Copa Libertadores.

