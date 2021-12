Los grandes equipos de Tolima y Cali que no fueron campeones

El Deportivo Cali de 1985 y 1986 contó con “el Pibe” Valderrama. En ambas temporadas fue segundo. / Deportivo Cali

En 1912 se fundó Deportivo Cali, y desde entonces ha dejado importantes registros fotográficos. Del equipo de ese año se recuerda al entrenador español Francisco Belaviso y a los futbolistas Hernando Franco, Ernesto Correa, Ignacio Martínez y Alfonso Vernaza, quienes jugaron junto a los tres fundadores de la mencionada institución: Nazario, Fidel y Juan Pablo Lalinde. El club verdiblanco ha sido campeón en nueve oportunidades y ha dejado en el legado eterno del balompié colombiano a grandes equipos que no se consagraron.

(Rafael Dudamel: “Uno tiene que ser un ladrón de ideas”)

En 1949, en el segundo campeonato profesional en el país, comenzó El Dorado, la era en la que vinieron algunos de los mejores jugadores del mundo. “Colombia quiere a Pedernera”, decía una pancarta en la presentación de Adolfo con la camiseta de Millonarios. Y fue quien justamente le anotó en la capital vallecaucana al famoso Cali del Rodillo Negro, que fue subcampeón y que contaba, entre otros, con Valeriano López, Máximo Mosquera, Ricardo Tanque Ruiz, Óscar Saveriano Ramos y Luis Tigrillo Salazar.

Un año especial para el cuadro azucarero es 1962, porque la Gobernación del Valle del Cauca le concedió su personería jurídica. Y fue la primera temporada en la que consiguió 104 goles con un conjunto que tuvo la preponderante contratación del argentino Miguel Ángel Baiocco. Con Roberto Miravelli, Herman Cuca Aceros, Hugo Sgrimaglia y Camilo Servino volvió a ser segundo detrás del Millonarios de Maravilla Gamboa. En 1968, la Amenaza Verde, que fue campeona en 1967 y 1969, perdió el título ante Unión Magdalena, con el equipo de José Piojo Yudica, Jorge Ramírez Gallego e Iroldo Rodríguez.

Ramírez Gallego también estuvo en el equipo del 72 que fue segundo detrás del Millonarios de Gabriel Ochoa Uribe. Junto a él se destacaron un tal Jairo Arboleda, Germán Burrito González, Adolfo el Rifle Andrade y el brasileño Nilson Severino Díaz. En el 76, el Cali no logró quitarle el campeonato al Nacional de Osvaldo Zubeldía. Contaba con Pedro Zape, Miguel Escobar y Diego Édison Umaña. En el 77, el Júnior conquistó su primera estrella y el equipo verdiblanco fue segundo con Ángel María Torres convirtiendo goles olímpicos y un inspirado Alberto de Jesús Benítez. Un año después el elenco que dirigía Bilardo perdió la final de la Copa Libertadores ante Boca Juniors y en el rentado local quedó detrás de Millonarios.

(Pedro Zape: entre azúcar y barro)

En 1980, Deportivo Cali contrató a Willington Ortiz y no pudo ser campeón: lo fue el Júnior. Y llegó la era entre el 85 y 86. Uno de los mejores equipos de su historia, con Bernardo Redín y Carlos Valderrama haciendo maravillas combinativas, acompañados de Carlos Mario Hoyos, Armando Piripi Osma y Ricardo Julio Villa. No pudo vencer al América de Gabriel Ochoa Uribe, en el que ya militaba Ortiz y que fue pentacampeón entre el 82 y 86. “Jugábamos como el Barcelona. En Colombia no se olvida ese fútbol del Cali”, dijo Valderrama en alguna ocasión. Sigue siendo un equipo del que se habla por su manera de tocar, con una constante intención ofensiva y un alto nivel de estética.

Por su parte, Deportes Tolima, destacado en los tiempos recientes, fue históricamente un club modesto que en 1957 alcanzó a ilusionarse con un título que finalmente sería para Deportivo Independiente Medellín. Ese plantel pijao, que jugaba con una banda cruzada en el pecho al estilo de River Plate, contaba con Marino Lozano, Roque Mercury, José Óscar Jamardo, Luis Alfonso Cocina Tejada, Luis Spalla, Samuel Ford, Héctor Inocencio Pérez, Enrique Ferrari, entre otros. Rememorado por tener tres futbolistas con apellidos de carros (Mercury, Ford y Ferrari), terminó siendo subcampeón tras una serie extra que le ganó al Cúcuta Deportivo.

Le puede interesar: Las escuelas que han marcado la historia del fútbol colombiano

En 1981, un Nacional de Zubeldía fue nuevamente campeón. Detrás quedó un Deportes Tolima que no comenzó bien el campeonato, que jugó partidos en Bogotá por la caída de una tribuna en el Manuel Murillo Toro y que reaccionó de forma impresionante con el que quizás es el mejor jugador de su historia: el argentino Víctor Hugo del Río. Junto a él, Óscar Héctor Quintabani, Wilson Américo Quiñónez, José Chepe Flórez, Gustavo Piña Mendoza, Cristiano Centurión y Evaristo Isazi. En el 82, conducido por los uruguayos Juan Martín Mujica y Esteban Gesto, el cuadro de Ibagué fue semifinalista de Copa Libertadores y segundo en la Liga colombiana, por detrás de América. Aparecieron en su nómina el brasileño Donizzete de Oliveira, más conocido como Sapuka, Francisco Maturana, Heladio Vásquez y Arnoldo Iguarán.

Estos son algunos de los equipos que, a pesar de no ser campeones, se destacaron en la existencia de los clubes que este miércoles en Ibagué disputan el partido de vuelta de una nueva final del fútbol colombiano, cuya historia está colmada de cracks.

@SebasArenas10