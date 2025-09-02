No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Los grandes se la juegan por la Copa BetPlay

En medio de un arranque complicado en Liga, Millonarios, América y Nacional aspiran a seguir avanzando en la Copa BetPlay, una buena posibilidad para salvar el semestre.

Redacción Deportes
03 de septiembre de 2025 - 12:00 a. m.
Hernán Torres, DT de Millonarios.
Hernán Torres, DT de Millonarios.
Foto: MFC

Los grandes del fútbol colombiano atraviesan un momento de dudas. América, Millonarios y Nacional viven semestres muy irregulares y disímiles, pero coinciden en que la Copa BetPlay se les presenta como una tabla de salvación.

En el caso de los escarlatas, la situación es dramática: vienen de despedir a Diego Gabriel Raimondi, ocupan la última casilla de la Liga BetPlay y están al borde de la eliminación en la Copa tras caer 1-0 en la ida frente a Atlético Bucaramanga.

Vínculos relacionados

Preocupación en Argentina por Miguel Ángel Russo, hospitalizado en Buenos Aires
Salah defendió el legado de Luis Díaz y Darwin Núñez en Liverpool
Junior sufrió pero avanzó a cuartos de final de la Copa BetPlay

El panorama de América sintetiza la dificultad de sostener proyectos cuando...

Por Redacción Deportes

Temas recomendados:

Copa BetPlay

Fútbol Colombiano

Millonarios

América

Nacional

Santa Fe

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar