Los grandes se la juegan por la Copa BetPlay

Hernán Torres, DT de Millonarios. Foto: MFC

Los grandes del fútbol colombiano atraviesan un momento de dudas. América, Millonarios y Nacional viven semestres muy irregulares y disímiles, pero coinciden en que la Copa BetPlay se les presenta como una tabla de salvación.

En el caso de los escarlatas, la situación es dramática: vienen de despedir a Diego Gabriel Raimondi, ocupan la última casilla de la Liga BetPlay y están al borde de la eliminación en la Copa tras caer 1-0 en la ida frente a Atlético Bucaramanga.

El panorama de América sintetiza la dificultad de sostener proyectos cuando...