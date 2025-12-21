“Los papás no pueden meterle presión a sus hijos”: Fabián Vargas sobre el fútbol infantil

Fabián Vargas fue campeón con la selección de Colombia de la Copa América 2001. Jugó en América de Cali, Boca Juniors, Internacional de Portoalegre, Almeria, Millonarios, entre otros. Foto: Archivo El Espectador

Hijo del barrio Policarpa Salavarrieta, en el sur de Bogotá, Fabián Vargas es uno de los nombres más reconocidos del fútbol capitalino. Campeón de la Copa América 2001 con la selección de Colombia, construyó una carrera marcada por títulos en clubes de peso en el continente.

Con América de Cali fue tricampeón del fútbol colombiano y conquistó la Copa Merconorte de 1999. Con Boca...