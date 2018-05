Los partidos aplazados vitales antes de la última fecha de la Liga Águila

Redacción deportes

Se empieza a cerrar el telón del todos contra todos la Liga Águila. Con tres partidos pendientes que se jugarán entre este miércoles y jueves, el torneo se pondrá al día antes de la última fecha que se jugará este fin de semana.

Quedan cuatro cupos para ocho aspirantes. Nacional, Medellín, Tolima y Huila, los que ya piensan en la siguiente ronda. Once Caldas, Cali, Patriotas, Envigado, La Equidad, Millonarios, Júnior y Jaguares, las escuadras que no bajan los brazos y desechan sus sueños de meterse entre la fiesta de los ocho. Equipos como América y Rionegro no están 100% eliminados, pero necesitan de un cúmulo de milagros en la última fecha.

Este miércoles, Millonarios recibirá en El Campín a Envigado (6:00 p.m., Win Sports) en un duelo directo por la clasificación. El que gane seguirá vivo mientras que el que pierda quedará eliminado. Un empate prácticamente los condena a ambos.

Luego, Deportivo Cali, que ha perdido tres de sus últimos cuatro partidos tras un buen semestre de la mano de Gerardo Pelusso, tratará de sellar la clasificación en casa ante Atlético Nacional (8:00 p.m., Win Sports) para no sufrir en la última fecha. Los azucareros son quintos con 28 puntos y jugarán en la jornada 19 ante Deportivo Pasto de visitantes. Los verdolagas no regalarán nada y tratarán de asegurar el liderato.

Y este jueves, Independiente Medellín recibirá a un América de Cali prácticamente eliminado en el Atanasio Girardot (8:00 p.m., Win Sports). Los antioqueños, segundos con 32 unidades, buscarán el triunfo para que sean cabezas de serie en la siguiente fase.