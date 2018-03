Los resultados de la fecha 7 de la Liga Águila

Redacción deportes

Rionegro Águilas sorprendió a Millonarios y lo derrotó 3-1 en su nido, el estadio Alberto Grisales del municipio antioqueño. Los dirigidos por el argentino Hugo Ernesto Gottardi jugaron un muy mal partido, en el que cometieron varios errores defensivos que le costaron caro. Por su parte, el cuadro local contó con la efectividad del delantero ex Millonarios, Humberto Osorio Botello, quien marcó dos de los tres goles de su equipo. El tanto del cuadro embajador fue anotado por Jhon Duque.

Si algo se ha dicho de Millonarios, el actual campeón de Colombia, es que tiene una nómina corta. Y eso se ratificó en la noche de este jueves, pues a falta de algunos jugadores titulares como Andrés Felipe Cadavid y David Macallister Silva, no se vio con la misma contundencia del fin de semana, cuando derrotó en El Campín al América de Cali. Lo positivo para los embajadores es que regresó Henry Rojas, ídolo y autor del gol del título ante Independiente Santa Fe.

Millonarios se quedó con 8 puntos en la tabla, en la casilla 13. Un mal arranque para el que el semestre pasado se consolidó como el mejor de Colombia. En la próxima jornada el equipo albiazul recibirá en El Campín a Alianza Petrolera. Claro que antes, el martes de la próxima semana, enfrentará a Independiente de Avellaneda, por el segundo partido de la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores.

El otro equipo grande de Bogotá, Independiente Santa Fe, volvió al triunfo en la Liga Águila al vencer 1-0 al Deportivo Pasto en el estadio El Campín. El autor del gol fue el volante Armando Vargas, quien marcó a pocos minutos del final tras un buen centro del defensor central William Tesillo.

En Santa Fe no jugó Wilson Morelo, por expulsión y se ratificó que sin él, no hay goles. Los delanteros tuvieron el arco cerrado y preocupa que no hay quién la meta a parte del cordobés. Morelo ha hecho 11 de los 14 goles del equipo albirrojo en este semestre.

Los otros juegos:

Patriotas venció 1-0 al Bucaramaga. El autor del gol fue Diego Álvarez, al minuto 31 de la primera parte. En Ibagué, Deportes Tolima derrotó 2-1 al Envigado. Los goles del cuadro pijao fueron obra de Sebastián Villa y Erick Correa. Por parte del equipo naranja, anotó Camilo Mancilla. Este viernes se cerrará la fecha con el partido en el estadio Metropolitano de Barranquilla entre Júnior y Deportivo Cali (8:00 p.m., por Win).

Entre martes y miércoles se habían dado los siguientes resultados: Leones 0-0 Huila, Equidad 4-0 Chicó, Caldas 3-2 Medellín y Nacional 1-0 Jaguares.