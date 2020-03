“Los resultados los deciden las apuestas, no los equipos”: Eduardo Pimentel

Redacción Deportes - @DeportesEE

Carlos Pérez, de Alianza Petrolera, en el último minuto del partido, anotó y le impidió a Boyacá Chicó celebrar su segunda victoria en la Liga BetPlay. Fue 2-2 en Tunja. Instantes después sonó el pitazo final en el estadio La Independencia y Eduardo Pimentel, exjugador y actual presidente del cuadro ajedrezado, se fue a buscar al árbitro Luis Sánchez para reclamarle por sus decisiones.

Pimentel, ante la furia que poseía y con la que fue a buscar a Sánchez, fue controlado por integrantes del equipo boyacense. Luego publicó a través de su cuenta de Twitter una serie de afirmaciones polémicas. “Hoy los resultados en el fútbol los mandan y los deciden las apuestas, no los equipos”, aseguró, antes de ofrecer “50 millones de recompensa y guardo la confidencialidad a quien me dé pruebas, (fotos, llamadas, grabaciones, videos, etc ) para poder saber a ciencia cierta lo que está pasando”.

El máximo accionista del Boyacá Chicó siempre se ha caracterizado por su temperamento fuerte. Como futbolista tenía el récord de expulsiones, hasta la aparición de Gerardo Bedoya. Y como directivo no es la primera polémica que protagoniza.

“El fútbol en Colombia es el que ponga más plata, así está (…) Que montaje se mandaron estos bandidos (…) Esto no lo limpia nadie, cada días ves exabruptos arbitrales y a nadie le importa, comemos todos de la misma mierda”, fueron otras de las afirmaciones de Pimentel.