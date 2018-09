Luis Amaranto Perea fue presentado como técnico de Leones

-Redacción Deportes/EFE

El exfutbolista Luis Amaranto Perea, que jugó en Atlético de Madrid y Boca Juniors, fue presentado este lunes como nuevo entrenador de Itagüí Leones, club con el que tendrá su primera experiencia en su nuevo rol como director técnico.



Perea, de 39 años, aseguró estar "emocionado" con la posibilidad de tomar decisiones en un equipo que representa un "objetivo mayúsculo", al tener como principal desafío sacarlo de las posiciones de descenso. En la tabla de reclasificación es último con 17 puntos.



"En un momento tan complicado del equipo me dieron esta responsabilidad a mí. El objetivo es grande, pero tengo mucha fe que se puede conseguir. Soy consciente de la situación. Está claro que nosotros vamos a dejar la vida para que el equipo se mantenga en primera", expresó Perea en conferencia de prensa este lunes.



El colombiano señaló que no parte desde cero, pues desde su retiro en 2015 ha venido preparándose en Europa, inicialmente registró un acercamiento de seis meses a la metodología del Barcelona y posteriormente continuó su formación en la Federación Española con el curso UEFA Pro.



"Tengo la suerte de decir que tengo la máxima titulación que otorga la UEFA. Eso quiere decir que he superado unas pruebas bastante complicadas", afirmó Perea.



Reveló que no fue difícil tomar la determinación de desvincularse del Atlético de Madrid tras casi cuatro años con el equipo sub-18 en labores de planificación y los entrenamientos, pues ya había expresado el anhelo de iniciar un nuevo ciclo de su naciente carrera como entrenador.



"Le había comunicado al club que no quería seguir un año más en el fútbol base. Yo quería dedicarme a viajar, a visitar entrenadores y a ver diferentes formas de entrenamiento", enunció el técnico.



Perea dijo que en el club colchonero tomaron con "mucha sorpresa y alegría" su decisión de regresar a Colombia para empezar oficialmente su ciclo como entrenador, y aseguró que "ya Leones tiene varios seguidores en España".



El exjugador, que firmó por un año con el conjunto antioqueño, admitió que ante la oferta del presidente de Leones, Carlos Murillo, se tomó unos días para "digerir la noticia" y consultarla con su familia y amigos del fútbol.



"Todos coincidimos en que era una oportunidad irrechazable", señaló. Perea, además, afirmó que proyecta tener un equipo "intenso y organizado", pero dependerá "de lo que puedan ofrecer los jugadores".



Al intentar definir su estilo, el colombiano evocó a varios de los técnicos que tuvo en su etapa como futbolista en clubes como Independiente Medellín, Boca Juniors, Atlético de Madrid y Cruz Azul.

Su primer examen será este martes cuando Leones enfrente a Boyacá Chicó (4:00 p.m. Win Sports) en el estadio Metropolitano de Itagüí.