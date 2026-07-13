Luis Amaranto Perea tuvo su primera práctica como técnico de Independiente Medellín

Luis Amaranto Perea durante su primer entrenamiento como director técnico de Independiente Medellín. Foto: DIM

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Luis Amaranto Perea tuvo este lunes festivo su primer entrenamiento como director técnico de Independiente Medellín. El antioqueño inició oficialmente su nuevo ciclo al frente del poderoso de la montaña, luego de cerrar su etapa como asistente en la selección de Colombia de mayores.

Perea, de 47 años, se desempeñó desde 2022 como ayudante de Néstor Lorenzo en la tricolor. Dentro del cuerpo técnico también estuvo el argentino Fernando Alloco, con quien participó en la planificación deportiva y en la conformación del grupo que afrontó la Copa América 2024, las eliminatorias sudamericanas y el Mundial de 2026.

Tras esa experiencia, Perea regresó a Independiente Medellín, club en el que dejó una huella como futbolista entre 2000 y 2003. Durante ese ciclo conquistó el título de la Liga colombiana en el Torneo Finalización 2002 y disputó 117 partidos con la camiseta del tradicional equipo antioqueño.

Después de salir del poderoso, el entonces defensor emprendió su camino internacional. Militó durante una temporada en Boca Juniors antes de convertirse en referente del Atlético de Madrid, donde permaneció ocho campañas y conquistó en dos ocasiones la Europa League. Posteriormente cerró su carrera como profesional tras dos años con el Cruz Azul de México.

Perea también fue uno de los capitanes de la selección de Colombia y alcanzó a coincidir con José Néstor Pekerman como seleccionador entre 2012 y 2014. Por esa época Néstor Lorenzo era asistente técnico. A lo largo de su recorrido con la tricolor, el antioqueño disputó 75 partidos como internacional.

Una vez colgó los guayos, inició su preparación como entrenador y obtuvo las licencias UEFA B, UEFA A y UEFA Pro. Además, ya cuenta con experiencia al frente de clubes profesionales, tras dirigir a Leones de Itagüí en 2018 y asumir posteriormente la conducción técnica del Junior de Barranquilla entre 2020 y 2021.

Este lunes festivo dirigió su primera práctica como entrenador del Independiente Medellín en la sede deportiva del club. El Poderoso ya prepara los play-offs de la Copa Sudamericana 2026. El próximo miércoles 22 de julio se medirá con Vasco da Gama. La cita es en el Atanasio Girardot de la capital paisa.

En esta nueva etapa Perea estará acompañado por Brainer Castillo y Giovanni Ruiz como sus asistentes técnicos. El área de preparación física estará a cargo de Juan Camilo Quintero y Jorge Luis Salazar, quienes completarán el grupo de trabajo encargado de liderar el proyecto deportivo del conjunto antioqueño.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador