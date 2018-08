Luis Fernando Suárez: “Este equipo lo hemos armado entre todos”

Redacción deportes

Luis Fernando Suárez sabe que el fútbol no tiene misterios. Precisamente por eso habla de frente, sin tapujos. Explica su método de trabajo y valora, por encima de todo, el esfuerzo de sus dirigidos.

Acepta que ha sabido liderar al plantel y le ha imprimido su estilo, pero también que encontró una base importante a la que había que sacarle provecho.

También porque es lo que le ha enseñado toda una vida dedicada al fútbol, sabe que en los torneos no importa cómo se arranca, sino cómo se termina. Y que a su equipo, ese que parece imparable en la Liga Águila, con seis victorias en igual número de partidos, cada día van a exigirle más.

Luego del trabajado triunfo ante el Huila, Suárez admitió que se siente en una posición privilegiada para entrenar con calma e intentar mantener la racha ganadora, pero no se olvidó de los cinco técnicos que ya fueron despedidos, cuando apenas van seis fechas.

También confesó que creó un grupo de whatsaap que se llama Equidad campeón 2018 II y que utiliza la tecnología para mantener comunicación con los jugadores y distribuirles material que les pueda ayudar a desempeñarse mejor.

“Para estar adelante y haber logrado estos buenos resultados hasta el momento se conjugaron muchas cosas. Lo primero es que acá llevamos ya 14 meses y esa continuidad se nota en todos los aspectos, pero lo primero y más importante es el grupo de jugadores, el plantel. Su calidad, pero también su actitud y disposición. Claro, se ve la mano del técnico, pero la clave de todo está en los muchachos”, explicó.

El extécnico de las selecciones de Ecuador y Honduras, quien precisamente ahora es uno de los fuertes candidatos para llegar al banquillo de Costa Rica, confesó que “cuando llegamos acá evaluamos lo que había y cambiamos unas cositas, que el grupo aceptó de buena manera, pero también mantuvimos otras, porque había unas que se tenían que aprovechar. En eso uno como técnico debe ser flexible. Así que diría que este equipo lo hemos armado entre todos y por eso nos genera una sensación especial”.

No está preocupado por lo que ocurra en adelante, aunque advierte que sus muchachos son ambiciosos y quieren llegar lo más lejos posible. “Tenemos una nómina corta, pero ha respondido muy bien, ha demostrado que es muy competitiva y en todas las posiciones tenemos recambio. Poco a poco hemos ido haciendo ajustes. Evolucionamos, con respecto al semestre pasado. Las derrotas nos ayudaron a mejorar en muchos aspectos, hemos madurado y crecido juntos. Poco a poco nos hemos ido conociendo y entendiendo mejor, y eso es fundamenta para el grupo. Debemos ser conscientes de que cada vez nos pedirán más cosas. Tenemos que estar preparados y por eso a mis jugadores siempre les pido que jueguen como campeones. Ya veremos si alcanzamos a serlo. No hablo de proceso, porque es un término que acá hemos malinterpretado, a quien lo usa lo tratan de versero. La Equidad, por ejemplo, tal vez no tiene la exigencia de los clubes grandes para ser campeón, pero con el proceso podemos llegar a serlo”.

Sobre el nivel del campeonato y de sus principales rivales, Suárez aseguró que “todos los equipos tienen momentos y evoluciones diferentes. Algunos no han tomado el ritmo, pero seguramente lo harán y entonces serán más complicados. Hay varios con buenas plantillas y futbolistas acostumbrados a levantar su nivel en las instancias definitivas, como Millonarios, Santa Fe y Nacional, por ejemplo”.

Pide un técnico de categoría

Como hombre de fútbol, Suárez también está pendiente de lo que ocurre con la selección de mayores. Incluso, ahora que La Equidad es puntero, no faltan quienes lo candidatizan para que sea el entrenador nacional, ante la inminente salida de José Pékerman.

“Se necesita un entrenador de categoría, independientemente de su nacionalidad. Se debe buscar a alguien con la capacidad y el conocimiento para mantener al fútbol colombiano en el nivel y el prestigio al que ha llegado en los últimos años”, señala antes de reconocer que “a cualquier técnico del mundo le gustaría dirigir su selección, más en un país en el que el fútbol genera tanta pasión y alegría para la gente”.