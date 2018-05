Macalister Silva, baja de Millonarios para el partido contra Independiente

Redacción deportes

El volante del equipo embajador sufrió una lesión muscular y no podrá en el juego contra el cuadro argentino en El Campín.

En el primer tiempo del partido del domingo frente a Santa Fe, Macalister Silva salió con molestias. Henry Rojas fue su reemplazo. El mediocampista salió con una notable cara de dolor, sin embargo, hasta la fecha no se conocía la gravedad de la molestia del bogotano. "Lesión muscular en isquiotibiales de miembro inferior derecho", informó Millonarios este miércoles.

En el partido contra Envigado, el cuerpo parecía que le había avisado. Salió con algunos gestos de dolor, pero no pasó de ser un inconveniente en el abductor. No obstante, la molestia del domingo fue mayor. No logró finalizar la primera parte y el parte que el equipo embajador sacó es desalentador, por lo menos, por la próxima semana, debido a que se pierde un partido vital contra Independiente de Avellaneda en el estadio El Campín de Bogotá.

"El jugador ya se encuentra recibiendo tratamiento definido por el cuerpo médico para su recuperación", finalizó el escueto comunicado de Millonarios en el que se dio a conocer la gravedad de la lesión de Macalister Silva. Por lo pronto, se pierde un encuentro que es contra el equipo argentino en la penúltima fecha de la Copa Libertadores y queda en duda para el compromiso definitivo contra Corinthians el próximo 24 de mayo.

Actualmente, el equipo embajador se ubica en la cuarta posición del grupo G, con cuatro puntos. Recientemente, perdió con Deportivo Lara y tras la victoria de Independiente en Brasil quedó mal parado en la clasificación. Aun así, solo lo separan dos unidades de los argentinos y venezolanos, que están segundos y terceros, respectivamente, con seis puntos. Así las cosas, contra Independiente y Corinthians, Millonarios define en sus próximos dos encuentros su continuidad en la Libertadores, o, por lo menos, una buena puntuación en la tercera plaza para avanzar a Copa Sudamericana.