Macnelly Torres es nuevo jugador del Deportivo Cali

Redacción deportes

El adiós de un ídolo. Macnelly Torres se despidió de Atlético Nacional y fue confirmado como nuevo jugador del Deportivo Cali, club con el que afrontará la Copa Sudamericana. Llegaría en reemplazo de Nicolás Benedetti, quien se marcharía en los próximos días al fútbol europeo.

“Han sido años de momentos gloriosos vistiendo esta hermosa camiseta; fui parte de muchos títulos para la felicidad mía, de mi familia, y de toda la hinchada verdolaga. En la vida como en el fútbol siempre hay cambios. Hoy quiero despedirme de toda la hinchada que siempre coreó mi nombre y con cariño me llamó Mago. Para todos mi eterna gratitud y mi corazón estará siempre con ustedes”, apuntó Mac, quien conquistó 10 títulos en sus dos ciclos vestido de verdolaga. La Copa Libertadores 2016, el más importante.

Atlético Nacional también publicó un mensaje en sus redes sociales agradeciéndole su labor al barranquillero. “La magia no se esfuma, no contigo. ¿A quién no se le queda en la memoria cada pase, cada gambeta y cada gol que nos diste? Gracias infinitas...”.

Un refuerzo de peso más para los azucareros luego de la llegada de hombres como Juan Camilo Angulo y el uruguayo Matías Cabrera. También se habla de que Cristian Zapata podría regresar, quien dijo que "quiero terminar mi carrera en Deportivo Cali".