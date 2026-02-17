Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Mauricio Duarte, el hijo de Cúcuta quiere devolver al “Motilón” a donde se merece

El capitán del cuadro nortesantandereano fue elegido como el mejor jugador del Torneo BetPlay en 2025. Habló con El Espectador sobre los nuevos objetivos de su equipo.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Bello
Daniel Bello
17 de febrero de 2026 - 12:00 p. m.
Mauricio Duarte, capitán y referente de Cúcuta Deportivo.
Mauricio Duarte, capitán y referente de Cúcuta Deportivo.
Foto: Cúcuta Deportivo

Los referentes no solo salen de los buenos tiempos, sino también de los momentos de crisis. Para Cúcuta Deportivo los últimos años han sido duros. Pasaron de sufrir un descenso administrativo, y de desaparecer como equipo profesional, a estar varios años en el ascenso. Por fin, para este 2026 regresaron a la primera división. Ese plantel tuvo como líder a Mauricio Duarte, hijo de la casa, quien con el brazalete puesto fue una de las piezas claves que permitió que el General Santander volviera a ser una plaza de primera categoría.

“En algún...

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

Cúcuta Deportivo

Mauricio Duarte

Alianza

Alianza Valledupar

Cúcuta hoy

Cúcuta vs

Liga BetPlay

Dimayor

Cucuta

Cucuta hoy

Cucuta FC

Cucuta Deportivo

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.