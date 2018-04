Medellín apeló a la precisión para vencer a Jaguares

Redacción deportes

Es más fácil hacer goles que jugar bien, es una frase que se utiliza constantemente en el argot futbolístico. En muchas ocasiones esto se resume gracias a la eficacia de un equipo que no pasa por un buen momento. Independiente Medellín fue un claro ejemplo. En la noche de este miércoles derrotó 2-1 a Jaguares de Córdoba en el Atanasio Girardot y ganó gracias a la contundencia de sus delanteros: Leonardo Castro y Germán Cano. Ambos anotaron los tantos con los que el poderoso logró su octava victoria en la Liga.

La precisión fue suficiente. Los antioqueños solo tuvieron tres remates directos a portería contra siete de sus rivales, celebraron en dos ocasiones. Fueron un par de golpes difíciles de superar para los visitantes, que a pesar de que se mostró como un equipo sólido y equilibrado no contó con esa pizca de suerte que en ocasiones se necesita para quedarse con los tres puntos por fuera de su patio. En el Atanasio Girardot todo comenzó con intensidad, los rojos buscaron un tanto que les diera confianza. Hubo aproximaciones y algunos suspiros se escaparon de la boca de algunos aficionados.

Jaguares, bien acoplado en zona posterior, ordenado, quiso aprovechar los espacios que dejaban los locales en el fondo para contragolpear. Lo hicieron. Probaron a David González, quien respondió bien ante un remate de Éder Steer. Después fue Pablo Rojas el que lo intentó, pero salvó Jesús Murillo. Los cordobeses con esa llegada dejaban claro que no iban a ser un hueso fácil de roer, que iban a dejar alma y cuerpo para sacar un resultado que los favorecieran. Y solo les servía la victoria, los 18 puntos en la clasificación los tenía urgidos de una hazaña por fuera de casa, de tres puntos para mantener con vida el anhelo de meterse dentro de los ocho.

Pero el no saber aprovechar un ‘momentum’ dentro del terreno de juego puede costar caro y eso le sucedió a Jaguares. Tuvo dos opciones claras, que no definió, y cuando Medellín le respondió lo hizo con contundencia. Desborde por izquierda de Elvis Mosquera, quien buscó a Leonardo Castro para que el delantero dentro del área, después de unos rebotes, sacara un derechazo contra el palo izquierdo de la portería defendida por Wilder Mosquera para marcar el primero de la noche. Fue un gol que irritó gargantas dentro del Atanasio Girardot. Una anotación que le daba un respiro de tranquilidad a los locales a los 27 minutos.

El partido se abrió, aunque no se generaron ocasiones claras en las porterías, ambos equipos dejaron al descubierto sus intenciones. Ninguno quería el empate, pero el primer paso que tenía que tomar Jaguares si quería volver a soñar con la liga. Así que cambiaron la fórmula: recurrieron a remates de media distancia. Sin embargo, sus disparos no encontraron el rumbo deseado. Por su parte, Medellín buscó atacar los espacios en la zaga defensiva. Esa fue la idea en los últimos minutos de la primera parte y en el inicio de la complementaria, que fue cuando pisaron el acelerador y al minuto ocho, Germán Cano aumentó la alegría roja.

El delantero argentino aprovechó un centro de Leonardo Castro por el sector derecho, le ganó la posición al defensor rival y de derecha y de primera anotó el segundo. No hubo resistencia. El guardameta Mosquera no alcanzó a lanzarse tras la rapidez de la jugada. Fue el segundo golpe de la noche para los visitantes. ¿Pero cuántos necesita un equipo que requiere sumar de a tres antes de caer a la lona? En este caso varios, porque Jaguares no bajó nunca los brazos a pesar de la adversidad, a pesar de que la contundencia de los antioqueños los tenía contra las cuerdas.

Respondieron con llegadas de peligro, era el equipo más insistente, más necesitado y así lo dejaba ver dentro del terreno de juego. Tan solo fue hasta el minuto 65 cuando por fin la insistencia tuvo su recompensa. Un cobro de tiro libre por el costado izquierdo de Juan José Mezú terminó dentro de la portería de David González. El remate pasó entre una barrera que se abrió y el arquero del cuadro antioqueño no alcanzó a responder. Se estiró, pero le fue imposible llegar a desviar el balón cobrado por el mediocampista del equipo cordobés.

No obstante, los locales empezaron a tener la posesión, buscaron quitarle el aire a la visita y lo lograron. Incluso, estuvieron cerca de marcar el tercero con un remate de media distancia de Andrés Ricaurte, pero Mosquera respondió bien. El encuentro finalizó 2-1 e Independiente Medellín volvió a respirar tranquilo en la Liga Águila afianzándose dentro de los ocho mejores de la Liga Águila.