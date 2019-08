Medellín remontó y goleó 4-1 al América

Redacción deportes

Poco a poco el Indepeniente Medellín de Alexis Mendoza comienza a coger forma. Este sábado, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, remontó un partido que comenzó perdiendo ante América de Cali y demostró que es uno de los serios candidatos a pelear por el título de la Liga Águila 2019-2, a pesar de que hasta ahora está comenzando el torneo. El poderoso llegó a 10 puntos e igualó la línea de América, Cali y Envigado.

Al minuto 9 el que abrió el marcador fue América por intermedio del delantero santandereano Michael Rangel. Los escarlatas pudieron ampliar la ventaja pero no contaron con suerte en la definción y le dieron vida a un Medellín que reaccionó justo cuando terminaba la primera parte. Al 45, Marulanda igualó el partido.

En el segundo tiempo, los locales fueron infinitamente superiores. Al 49, Deiner Quiñonez los puso a ganar y en dos oportunidades anotó el goleador Germán Ezequiel Cano, para decretar el 4-1 final.

En otros partidos de la jornada de este sábado, Unión Magdalena sorprendió al Deportivo Cali en Santa Marta y lo venció 2-0 con goles de Abel Aguilar y Juan Pereira. En Bogotá, La Equidad y Nacional igualaron 0-0, mientras que Envigado sumó un importante triunfo ante Deportes Tolima y llegó a 10 puntos. El autor de los goles fueron Arley Rodríguez y Wilmar Jordan. Por el cuadro de Ibagué celebró Danobis Banguero.

Este domingo continuará la fecha con los partidos: Santa Fe vs. Patriotas, Jaguares vs. Pasto, Huila vs. Millonarios, Rionegro vs. Júnior y Bucaramanga vs. Cúcuta.