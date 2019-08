Medellín se impuso 2-1 ante Millonarios en la Copa Colombia

Redacción deportes

Independiente Medellín se impuso 2-1 ante Millonarios en un duelo correspondiente por la ida de los octavos de final de la Copa Colombia. Otro día en el que los azules sufrieron en defensa.

El cuadro antioqueño fue superior con Andrés Ricaurte como el conductor autorizado del equipo. La cuenta la abrió el excapitán de los embajadores, Andrés Cadavid, con un cabezazo certero. Disculpas para la hinchada, no olvida su pasado.

El Medellín tuvo varias oportunidades de aumentar el resultado, pero no estuvo preciso. Y así, en el cierre (81'), Cristian Arango anotó el empate luego de una serie de rebotes tras un tiro de esquina: solo tuvo que empujarla. Un respiro que duró poco en los bogotanos.

Porque cuatro minutos más tarde, Germán Cano aprovechó un grave error de Rambal en la salida y el argentino no perdonó para dejar cifras concretas en el Atanasio Girardot. Millonarios, que a pesar de no tener un juego brillante, le sigue alcanzando para ganar en la liga. Registra tres triunfos en cuatro fechas, pero dan libertades en defensa y no les sobra nada.

El partido de vuelta será en Bogotá el próximo miércoles.