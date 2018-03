Medellín venció a Leones y es segundo en la Liga

Redacción deportes

La diferencia de los equipos grandes con los demás es que saben aprovechar las pocas ocasiones que tienen para sacar diferencia. Cuando ven la oportunidad la toman sin pedir permiso, lo que les deja a sus rivales unas cargas psicológicas tan grandes que no saben cómo cargar con ellas. No importa qué tan bien o mal estén jugando el golpe es duro y son pocos los que logran rehacerse. Así fue como Independiente Medellín superó 2-0 a Leones en el estadio de Ditaires. Dos goles en cuatro minutos, que parecieron golpes al mentón, y el equipo de Itagüí no se levantó de nuevo.

En los primeros minutos la intensidad de los locales hizo ver perdido al cuadro rojo de Antioquia, que no generó ninguna opción. Se veía sin ideas, deambulando por el gramado de sur a norte y viceversa. Así fueron los primeros 25 minutos, en los que ninguno de los dos equipos llegó con peligro a la portería rival. Pero en una de esas jugadas del alboroto, en la que el balón va de un lado al otro sin rumbo fijo, apareció la cabeza de Didier Moreno para bajarle el esférico a Yairo Moreno, quien demostró su habilidad.

El mediocampista nacido en Necoclí con dos defensas encima, enganchó hacia adentro (ambos zagueros siguieron de largo), se acomodó para su perfil y sacó un zurdazo que se coló al fondo de la red por el ángulo superior derecho del arquero Aried Cadavid. Golazo e ilusión roja en las graderías del estadio en Itagüí. Con ese tanto, Medellín confirmaba que salía de esa mala racha de tres juegos consecutivos con derrota que se paró la semana pasada con el triunfo frente a La Equidad.

Ese fue el hecho que cambió el partido a favor del ‘Poderoso’. A partir del minuto 26, la necesidad pasó a ser de Leones, que salió en busca del empate. Pero nuevamente un despiste le ocasionó el segundo golpe de la tarde. Salida rápida por derecha de Juan Fernando Caicedo, pase al centro. El balón le quedó a German Cano, quien con un movimiento de su cuerpo engañó al defensor y quedó solo para definir contra Cadavid. Segundo intento de los rojos, segundo tanto y nocaut para los locales, que no se pudieron reponer del golpe.

Leones lo intentó, salió con todo en busca del descuento. En los pies de Jeison Medina contaron con oportunidades claras, pero no fueron efectivos. Esa fue la radiografía del final del primer tiempo y el segundo tiempo. Los locales trataron de sacudirse de esos dos goles. Medina fue el más incisivo. También lo fue Wilmar Cruz y John Sánchez, pero no encontraron la manera de vencer la portería defendida por David González.

Con el pasar del tiempo la ansiedad se tomó a los jugadores de Leones y Medellín empezó a controlar el partido desde la posesión. Así se extinguieron los 90 minutos y los rojos de Antioquia lograron una victoria que los asciende a la segunda posición de la clasificación, tan solo por detrás de Atlético Nacional. Para Leones fue un revés, que lo hace perder terreno en la tabla del descenso frente a Alianza Petrolera.