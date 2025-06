Gran final entre Medellín y Santa Fe: los entrenadores calentaron la previa

El Santa Fe de Jorge Bava se mide con el Medellín de Alejandro Restrepo en la final. Foto: Santa Fe y Medellín

A pocas horas de que ruede la pelota en el Atanasio Girardot, los entrenadores Santa Fe e Independiente Medellín hablaron en rueda de prensa sobre lo que significa disputar la final de la Liga BetPlay.

Jorge Bava, Alejandro Restrepo y el mediocampista cardenal Daniel Torres, del cuadro cardenal, compartieron sus expectativas, repasaron el trabajo previo y reflexionaron sobre el sentido profundo de este tipo de partidos.

La tensión se siente, pero también el respeto mutuo y la convicción de que todo se definirá en los detalles.

“A Santa Fe lo caracteriza la garra y el corazón”: Jorge Bava

Jorge Bava, técnico del conjunto bogotano, confirmó que Ewil Murillo, quien había terminado con molestias tras el juego de ida, podría estar en la nómina final: “Lo convocamos porque tuvo una gran evolución postpartido. Todos los que vinieron están aptos para jugar. Aún no definimos el equipo, pero es una posibilidad”. Santa Fe recupera una pieza importante y el entrenador no ocultó su satisfacción por contar con todo el plantel disponible.

Sobre el carácter del equipo que dirige desde hace apenas tres meses, Bava fue enfático: “Si hay algo que caracteriza a la historia de Santa Fe, más allá del fútbol y los buenos jugadores, es garra y corazón. Eso se ha manifestado a lo largo del torneo, nos hemos caído y nos hemos levantado. Sufrimos juntos. Esta es la idiosincrasia de este club. Cuando uno llega a un lugar como entrenador, no se puede hacer caso omiso de eso, las raíces están marcadas y este es un equipo con garra y corazón, que pelea hasta el final, así se demostró en el campeonato”.

También reconoció que la ida dejó lecciones importantes. “Nos vamos a basar en lo que pasó el otro día para mejorar. Hay que ser cautelosos. Fueron pocos días de trabajo, pero muy buenos. Va a ser un partido disputado y difícil, como el primero, más teniendo en cuenta que es la final decisiva. Trataremos de aprovechar nuestros momentos y minimizar los momentos del rival”, advirtió el uruguayo.

A la hora de hablar del rival, Bava puso especial atención en los atacantes Brayan León y Léider Berrío, quienes generaron las ocasiones más claras para el DIM en El Campín. “Son dos jugadores importantes en el ataque del rival, lo hicieron bien a lo largo del torneo. Trabajamos para minimizarlos, no solo a ellos sino a todo el rival. Es un rival de mucha jerarquía. Tratamos mejorar aspectos para que esos jugadores no brillen”, señaló.

Sobre la figura del partido de ida, el arquero Andrés Mosquera Marmolejo, Bava fue claro: “Es un orgullo tenerlo en nuestras filas, es un líder de nuestro equipo, tanto dentro como fuera de la cancha. Es un plus porque las áreas son definitorias y él nos acerca a lo que queremos todos, que es la victoria”.

También dejó claro que el equipo ha practicado los penales: “En caso de que se resuelva así, esperamos que sea para nosotros. Entrenamos todas las posibilidades que puedan surgir en un partido. Es imposible llevarlo a una situación real, pero tratamos de trabajar esas situaciones”.

Daniel Torres, uno de los líderes en la cancha, también se refirió a lo que representa disputar una nueva final. “Contento de estar aquí nuevamente. Entre más veces pueda estar, más oportunidades tendré de obtener títulos. Afronto esta final como todas las finales que he podido disputar. Espero tener un resultado diferente al de las últimas tres, que sea como el de las otras seis”, afirmó.

Y agregó: “Mucho respeto hacia el equipo que voy a enfrentar y a su gente, pero tengo la responsabilidad y el deber de defender los colores de Independiente Santa Fe. Si me preguntaban contra quién quería enfrentarme no hubiese dicho Medellín, pero lo tengo al frente y es el rival a vencer para darle la décima estrella a Santa Fe”.

Torres también destacó el papel de la hinchada en el camino al título: “Entendimos que unidos era la forma y que juntos debíamos recorrer el camino. Cuando entendimos ello, Santa Fe fue hacia adelante con el respaldo de su gente que tiene garra y corazón. Les agradecimos por el acompañamiento y se han dado cuenta que son importantes desde la unión y el respaldo”.

Sobre el rival de esta noche, el mediocampista fue claro: “La dificultad parte del buen equipo que es y se fortalece con su gente. Intentaremos que esa fortaleza se convierta en debilidad para ellos, podernos afianzar y conseguir la victoria y el título”. Y cerró su intervención con un reconocimiento a su entrenador: “Para la obtención de títulos es importante quién te rodea. El profe tiene un grupo de trabajo extraordinario que abarca todas las áreas y ha hecho que se fortalezca el equipo para estar aquí, con la ilusión de obtener el título”.

“No hay favoritos”: Alejandro Restrepo

En la otra esquina, Alejandro Restrepo, técnico del Medellín, habló con serenidad sobre las fortalezas de su equipo, en especial el mediocampo: “Tenemos un muy buen medio campo, hace algunos meses hablé con un referente de otro club y me decía que yo como iba a hacer con seis o siete volantes que me decía que eran los mejores recuperadores y finalizadores. Siempre tenemos esas conversaciones de quien debe ir, de quien está mejor. Lo importante no es quien juegue sino que todos seamos uno solo. Que el que entre en cancha tenga claro su rol, el partido que se está jugando, la institución que estamos defendiendo y la oportunidad que nos da la vida”.

Sobre el duelo con Santa Fe, Restrepo insistió en que no hay favoritos: “Lo dije en la rueda de prensa del partido de ida, para mí no hay favoritos. La distancia en la tabla fue de uno o dos puntos, hay mucho respeto por el rival, sabemos de nuestras capacidades, de nuestra manera de jugar. Esperemos que con ese marco que hay y que con la energía de nuestra gente sea un impulso para llevarnos la estrella, pero sabemos que será un partido muy competido con rivales muy parejos”.

Para el técnico antioqueño, el peso emocional del momento también es clave: “En la primera rueda de prensa cuando me presentaron dije que el partido más importante siempre es el que viene. Es el partido más importante del club en el último año y medio porque hace año y medio estaba viviendo también una final. En Pereira me di cuenta que este club tiene una hinchada maravillosa, soy de esta tierra y sé la pasión de los ‘paisas’ por sus equipos. Mañana tenemos que dar más de nuestro 100% para lograrlo, con ayuda de esta gente maravillosa seguramente estemos a la altura para buscar ese título”.

Restrepo también respondió a las dudas sobre la racha de finales perdidas del club. “Al final la historia está para romperse. Nadie en el equipo está mirando hacia atrás, nadie está mirando estadísticas, ni siquiera las más cercanas. Hoy quedan todas atrás, muchos jugadores han subido su nivel, han sabido encontrar su espacio dentro de una idea de juego, eso lleva a que el equipo juegue bien. Mañana lo buscaremos con nuestras herramientas, con mucho pundonor y con el aliento de nuestra gente”.

En cuanto al 0-0 en la ida y la falta de gol, el DT del DIM aseguró: “El hincha mañana tiene que confiar, es una final y en partidos como este las estadísticas, los números pasan a un segundo plano. Están para romperse, para cambiarlo... el equipo hizo unos grandes cuadrangulares, fue el equipo que más marcó. Hay esa mentalidad ganadora, esas ganas de triunfo adentro. Sentimos que este es un equipo que en cualquier momento puede marcar”.

Y para cerrar, un llamado a la atención y la concentración: “Estos partidos son de detalles, hemos entregado las herramientas, la información a los futbolistas. Es un partido que se jugará con tensión, atentos a esos detalles, a las virtudes del rival. Entender que ellos también son fuertes, debemos ser sólidos defensivamente y cuidar nuestro arco. Santa Fe es un equipo intenso, con jugadores de experiencia que saben cuál es su rol. Por eso están jugando esta instancia, será un partido competitivo, intenso y de mucha estrategia. Esperemos que sea un gran partido para la tribuna, como lo fue el partido en Bogotá”.

