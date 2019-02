“Mi corazón le pertenece a Unión Magdalena y Atlético Nacional”: Eduardo Retat

Edgar Salas Ballesteros

La vida de Eduardo Julián Retat en el fútbol tuvo como epicentro a estos dos equipos. Vivió años de gloria en la cancha cuando pisaba el balón, salía con la pelota dominada de frente al arco y quitaba con fortaleza el esférico. También encaraba con liderazgo cuando sus compañeros flaqueaban.

“En el año 70 regresé al fútbol de milagro después de una lesión de rodilla que sufrí jugando en Santa fe. El Cúcuta me dio la oportunidad, me fue tan bien que pronto fui a parar a Nacional y tuve mis mejores años de fútbol: campeón dos veces y convocado a la selección de Colombia, con la que salí subcampeón de América con el Caimán Sánchez. Allí viví, conocí y aprendí del maestro Zubeldia, ese sin duda es un regalo de Dios”, relata Retat. No para de contar historias y anécdotas.

Ama tanto a Nacional como a su Unión Magdalena, club en el que no jugó pero lo dirigió por diez años en distintas temporadas. “Yo hice parte fue de la selección Magdalena que le ganó a todo el mundo con Calero, Justo Palacios, Arango y Raúl Peñaranda, entre otros. Con el Unión llegué a cuatro finales de octogonal o hexagonal de manera consecutiva, le metimos al Cali 6-0 en una inolvidable tarde que vi salir llorando del estadio al Pecoso Castro (risas). Tuvimos tardes maravillosas con muchachos como Luis La Puya Zuleta y El Mono Herrera”.

Retat es un libro abierto y señala con certeza: “el Unión Magdalena es uno de los mejores equipos locales del mundo, mire su historia. Yo no soy estadígrafo, pero no recuerdo haber perdido en diez años como técnico más de diez partidos, esta es una plaza muy fuerte. Así mismo el Unión siempre ha sido un equipo débil en la altura, cuando íbamos a Bogotá con solo verlos calentar en el camerino, le decía al preparador físico: ‘oye, a nosotros hoy nos meten cuatro’. A los 90 minutos, palabra sagrada: Millonarios 4-0 Unión”.

Para Eduardo Julián Retat, el fútbol colombiano hoy tiene un nivel regular y todos los equipos, a excepción del Júnior, tienen un nivel muy parejo. “El problema aquí radica en las individualidades, hoy en el fútbol colombiano es muy difícil encontrar al que dribla, al que encara a uno, dos y hasta tres defensas y dispara al arco para un gol maravilloso. Tuve la oportunidad de ver, jugar o enfrentar hombres como Willington Ortiz, Alejandro Brand, Ernesto Díaz, Víctor Campaz, Alfredo Arango y Hugo Horacio Londero. Hoy los mejores se van del país sin ni siquiera verlos en un equipo local y eso hace mella en el espectáculo”.

Con Retat se puede hablar de miles de historias: de su paso como técnico del Cali, Millonarios, Pereira, Quindío, Cartagena, Bucaramanga y Patriotas. “El ultimo que dirigí fue a Patriotas en Tunja: de 25 puntos que faltaban del torneo, necesitábamos 20 y logramos hacer 23. Casi me hacen una estatua allá”.

Se ríe y recuerda que está feliz de regresar al estadio para ver este domingo un gran partido: Unión Magdalena vs. Atlético Nacional. “Mi corazón es de los dos equipos, pero quiero ver jugar bien a Ricardo Márquez, creo que es una gran promesa del futbol nacional”