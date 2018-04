"A mí me contrató un periodista y no un miembro del América": Carmelo Valencia

Una crisis sin fondo. Este domingo, Carmelo Valencia rompió el silencio tras su renuncia del América de Cali por amenazas de los hinchas tras la caída frente al Pasto. Y aseguró que de entrada las cosas no se hicieron bien, pues fue un periodista quien hizo los arreglos para que fichara por el equipo escarlata y no un miembro del equipo. Una denuncia que habla muy mal de la institución y que pone en tela de juicio la ética del profesional, del cual se reservó su nombre.

"Desde el comienzo las cosas no se hicieron bien. A mí me llamó un periodista y no nadie del América para que jugara por el equipo. Él hizo hasta los arreglos de mi sueldo, entonces desde ahí vamos mal", confesó en diálogo con Caracol Radio.

También se mostró inconforme por el manejo que tuvo de la situación Tulio Gómez, presidente del equipo. "Él (Tulio Gómez) lo único que hizo fue decirme 'Muchas gracias, renuncia aceptada'. Y a los dos minutos lo sabía todo Colombia. Nunca preguntó qué sucedía. Creo que esas cosas solo le echan más candela al fuego", señaló.

Asimismo, aseguró que su salida del club no solo tuvo que ver con las amenazas de la hinchada sino también con las ofensas que lo acusaban de "ladrón y mercenario". "A mí me conocen todos a lo largo de mi trayectoria. Nunca he tenido problemas de indisciplina y todo me lo he ganado corriendo y sudando. Lo que me tenía que ganar, me lo gané afuera. Esas acusaciones también hicieron que diera un paso al costado. Triste por algunos compañeros que dejo en el equipo, no hablo por todos. Leí que el presidente decía que no aguanté la presión, pero que a uno lo amenacen, eso no tiene nada de presión, eso es maltrato".

Y luego de la derrota por goleada frente al Huila, Carmelo Valencia afirmó que no se explica el porqué el equipo no puede levantar cabeza. "Tú ves el partido de ayer. El América llegó 10 veces y cuando le llegaron le convirtieron goles. Si supiera el problema, yo mismo lo hubiera dicho. Una pena que un cuerpo técnico tan espectacular como el del 'Polilla' termine así".

En su rueda de prensa de despedida, el ahora extecnico del equipo, Jorge "Polilla" Da Silva confirmó que los conflictos entre la directiva y los jugadores tuvieron su origen en la pretemporada cuando hubo una discusión por los premios económicos que obtendrían los futbolistas de coronarse campeones del Torneo Fox Sports, certamen en el que cayeron en la final ante Independiente Santa Fe.

En el transcurso de esta semana, Jaime de la Pava asumiría las riendas como nuevo entrenador del América de Cali y llenaría el vacío que dejó el timonel uruguayo. Por otro lado, el delantero chocoano deberá esperar hasta junio para buscar un nuevo equipo. "Gracias a Dios me han llamado y el trabajo no va a faltar", cerró 'Tutunendo'.

El América de Cali ha perdido ocho de sus últimos nueve partidos. Una crisis deportiva e institucional.