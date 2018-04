Miguel Ángel Russo: “Ya todo está superado, pronto regresaré a Bogotá”

Redacción deportes

Miguel Ángel Russo ha vivido un inicio de año complejo a nivel de salud: una bacteria lo ha tenido por fuera de las canchas. Este año solo pudo dirigir un partido y fue frente a Atlético Nacional a mediados de febrero. El resto del tiempo se la pasó en clínicas tratando de erradicar la enfermedad que lo aquejaba. El 30 de enero fue internado por primera vez en Bogotá y después regresó tuvo que regresar el 22 de febrero. El 7 de marzo, antes del partido que su equipo iba a enfrentar a Independiente, voló a Argentina donde se encuentra desde entonces. Ya superó sus problemas de salud y pronto regresará al país para retomar las riendas de Millonarios.

“Nos faltan unos estudios de rutina nada más, que no alteran nada. Los médicos quieren que me los haga. Una vez termine esto pactaré mi regreso a Bogotá”, dijo el estratega argentino en diálogo con Caracol Radio. “Este tiempo inactivo me ha perjudicado. No es lo mismo un hombre con trabajo que uno enfermo. Salí de esto, viví algo fuera de lo común. Tal vez no estaba preparado para afrontarlo, pero con ayuda de todos lo logré”, añadió Russo, quien dice sentirse en buen estado. (Lea también: El silencio valiente de Miguel Ángel Russo)

El entrenador vuelve a vivir una vida normal, así se lo hizo saber a la cadena radial, en la que también les agradeció a Enrique Camacho y a Gustavo Serpa por estar siempre pendientes de su enfermedad. “Entendieron la situación y me ayudaron mucho. Me tocó una bacteria difícil de esas que no hay cómo contrarrestarla, los médicos encontraron la fórmula para hacerlo y uno vuelve a un buen estado, porque sales de tener 40 grados de fiebre y tomar antibióticos a no sentir dolor alguno”, precisó. (Le puede interesar: Miguel Ángel Russo y una pasión que pudo más que el cáncer)

Y no solo en Millonarios estuvieron pendientes, toda Colombia estuvo atenta a la evolución de Miguel Ángel Russo. Diferentes equipos enviaron sus mensajes de apoyo, la gente se hizo sentir en redes sociales y una vez regresó a Argentina, escuadras de ese país siguieron de cerca su evolución. “Todo esto tiene un valor muy alto para mí”, afirmó. “Lo que deterioró todo fue la bacteria. Sin embargo, todo ya está superado, con los controles normales, pero sin ningún tipo de tratamiento. Estoy tomando los recaudos para estar en buena forma”, finalizó el entrenador.