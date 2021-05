Los embajadores jugarán como locales contra América en Ibagué (6:00 p. m.). Cali y Tolima (8:00 p. m.) también se enfrentarán en el juego de vuelta por los cuartos de final de la Liga BetPlay.

Ambos equipos llegan cojos al partido de vuelta por los cuartos de final de la Liga BetPlay. Millonarios cuenta con la tranquilidad de tener el resultado a su favor, pues en Cali logró derrotar a América por 2-1 con goles de Fernando Uribe y Cristian Arango, sus máximos artilleros. Sin embargo, los embajadores, que no podrán jugar en El Campín como una medida preventiva por el tercer pico de la pandemia en Bogotá, y que oficiarán como locales en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, tendrán varias bajas sensibles para este compromiso, que se jugará a las 6:00 p. m. (Win Sports +).

Émerson Rodríguez por expulsión y David Macallister Silva y Juan Pablo Vargas por lesión serán ausencias que pueden pesar en la cancha y que obligan a Alberto Gamero a modificar su planteamiento táctico de cara al partido contra América. De hecho, sobre el golpe que sufrió el central puertorriqueño y en el que Yesus Cabrera –autor del tanto escarlata en la ida– vio la tarjeta roja, el entrenador azul dijo: “Yo no sé cómo están midiendo las infracciones que cometen los jugadores, porque eso fue prácticamente el sábado, y yo creo que se tuvieron que dar cuenta en videos, porque no solamente es esperar el informe de un árbitro y colocar la sanción, ellos también tendrían que analizar el video. A Yesus lo quiero mucho, pero hoy la comisión tiene que mirar que nos saca a un jugador seis u ocho semanas y solamente le meten una fecha, pero le meten dos a uno que no agredió, porque lo de Rodríguez fue intento. No estoy patrocinando lo de Émerson, y él lo sabe, pero viendo las dos sanciones, pienso que es injusto. Tampoco estoy esperando que le metan más fechas a Yesus, pero sí deben mirar más ese tema”.

Pero por el lado de América las bajas también se notarán. No solo es Yesus Cabrera, también son Kevin Andrade, Marlon Torres y Luis Paz. Adrián Ramos, que no juega hace varias semanas por lesión, aún está en duda. Y, por supuesto, la ausencia que más se notará es la de Juan Cruz Real, que dejó de ser el entrenador del cuadro escarlata desde el pasado jueves. En su reemplazo estará Jersson González, técnico interino.

Millonarios no deberá confiarse ante este panorama. Incluso, actuar en una plaza como la de Ibagué no es una ventaja para los azules. En total han jugado 109 partidos en el Manuel Murillo Toro; de ese número, 33 han sido victorias, 34 derrotas y 42 han sido empates. Su último triunfo en ese estadio fue el 26 de mayo de 2013, contra Tolima.

“Nosotros siempre hemos visto este equipo con carácter. No ganar un partido no significa que no lo tenemos. Hemos venido dándoles información a los jugadores de que esto es Millonarios, y que al serlo, siempre debemos salir a proponer. Les hemos ganado a equipos grandes, pero no hemos obtenido el objetivo trazado”, afirma Alberto Gamero, quien no se confía y reconoce que haber hecho frente a las críticas de un equipo sin jerarquía, al ganarle a Santa Fe, Cali y América no significa que ya la tenga, y que partido tras partido sigue enseñándoles a sus dirigidos a manejar la presión de jugar en Millonarios y a saber sortear las circunstancias que trae cada partido.