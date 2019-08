Medellín celebró en El Campín y Millonarios quedó eliminado de la Copa Águila

Redacción deportes

El cuadro embajador había perdido 2-1 en el Atanasio Girardot y este miércoles empató 2-2 en Bogotá. Además del 'poderoso', avanzaron a cuartos de final Cali, Tolima, Pereira, Pasto y Once Caldas.

A pesar de que jugó su mejor partido en lo que va del semestre, Millonarios cedió un empate 2-2 como local frente a Independiente Medellín este miércoles y quedó eliminado de la Copa Águila, el torneo que reúne a los equipos de primera y segunda división del fútbol colombiano.

Fue un duelo intenso en el que los embajadores salieron a presionar por la necesidad de remontar el 1-2 de la ida. Llegaron con peligro en el primer cuarto de hora gracias a remates de Juan David Pérez y Hansel Zapata, pero fue el Medellín el que marcó primero por intermedio del argentino Germán Ezequiel Cano, quien aprovechó una buena habilitación del juvenil Deiner Quiñones para vencer al arquero Wuilker Faríñez.

Los azules siguieron luchando a pesar del duro golpe anímico que significó el gol. Y tuvieron su recompensa a los 27 minutos, cuando el debutante costarricense José Guillermo Ortiz igualó las acciones con un cabezazo. Poco después el delantero repitió tras una brillante jugada de John Duque. El 2-1 para los locales igualaba la serie y los 15 mil aficionados que asistieron al estadio El Campín se ilusionaron con la remontada.

En la segunda parte ambos equipos buscaron el gol de la clasificación, pero tomaron precauciones en defensa. Millonarios se arrimó un par de veces, pero se encontró con el arquero David González en una buena noche. Hasta que a 15 minutos del final apareció nuevamente la fórmula Quiñones-Cano. El juvenil desbordó por el costado izquierdo y tiró un centro preciso al área, en donde el goleador histórico del DIM anticipó a Felipe Banguero y de cabeza le cambió la trayectoria a la pelota para marcar el 2-2.

Lea también: Los primeros cinco clasificados a cuartos de final de la Copa Águila

Ya Jorge Luis Pinto, el técnico albiazul, había sacado del campo a sus dos hombres más desequilibrantes, Pérez y Ortiz. Millonarios terminó tirando pelotazos y buscando un milagroso gol que no llegó. Medellín, letal en los contragolpes pero flojo en defensa, supo aprovechar las oportunidades que tuvo y conservar la ventaja que logró la semana pasada en su casa. Ahora enfrentará a Once Caldas, que eliminó al América.

A los cuartos de final también avanzaron Deportivo Cali, Tolima, Pereira y Pasto, que dejaron en el camino a San Andrés, Orsomarso, Águilas y Equidad, respectivamente. Los dos últimos clasificados se conocerán este jueves, cuando Nacional visite a Santa Fe con ventaja de 3-0, y Júnior a Bucaramanga, al que derrotó 2-0 en la ida.

"Desafortunadamente ya no estamos más en la Copa, cometimos errores puntuales que nos costaron caro. No hicimos las cosas totalmente bien, pero hubo momentos muy buenos. Ellos fueron contundentes y a nosotros nos faltó un poco más de presencia ofensiva. Siempre pensamos en buscar el 3-1 y no de conformarnos con ir a los penaltis. Ellos se metieron atrás. Nos faltó pausa, tranquilidad y más manejo", aseguró el técnico embajador, Jorge Luis Pinto en la rueda de prensa posterior al juego.