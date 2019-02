Millonarios es líder parcial de la Liga Águila

Redacción deportes

El equipo embajador venció 0-1 a Equidad en el estadio de Techo y llegó a 15 puntos. Si Júnior no le gana a Santa Fe, cerrará la jornada con el liderato.

El Millonarios de Pinto no para. Así el técnico pruebe jugadores, haga rotación e intente cosas nuevas en cada partido, los resultados siguen siendo positivos. Aunque este sábado no fue rotundamente superior a Equidad, lo venció 0-1 gracias a un gol de Alex Rambal, uno de los hombres que probó el DT.

En el once incial llamaron la atención nombres de jugadores como Alex Rambal y Stiven Vega. No se entendía por qué iban a actuar como titulares, sin embargo, el que lo tenía claro era Jorge Luis Pinto. El defensor central no sólo cumplió en defensa y se vio seguro jugando al lado de Matías de Los Santos, sino que anotó el gol del triunfo, luego de empujar el balón cuando estaba en el área chica de Equidad, venciendo al arquero Novoa.

Vega, por su parte, jugó 68 minutos, y cumplió en una posición en la que no había tenido oportunidades. En una etapa anterior con el club embajador, había sido lateral, sin embargo, en la mitad se vio dinámico y seguro con el balón en sus pies. A pesar de la dura competencia en ese puesto, se vio beneficiado con la lesión de Jhon Duque y cumplió, le cumplió al técnico.

Millonarios ya lleva 15 de 18 puntos, el mejor arranque en torneos cortos. Y aunque haya algunas dudas con su funcionamiento, lo más importante ahora son los resultados, pues estos son los que dan tranquilidad para seguir trabajando y mejorando con la posibilidad de acceder a las instancias finales.

Los de Pinto son líderes parciales de la Liga Águila y tras el empate de Cúcuta, necesitará de un tropiezo del Júnior de Barranquilla ante Santa Fe para terminar la jornada como primero.