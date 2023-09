Millonarios perdió en su visita a Águilas, al campeón se le olvidó hacer goles

Daniel Cataño tuvo un par de opciones ante Águilas, pero no pudo anotar. Después salió expulsado. Foto: @MillonariosFC

Las estadísticas son contundentes. En los nueve partidos que ha jugado este semestre por la Liga BetPlay Millonarios apenas ha marcado cuatro goles. A pesar de que el equipo de Alberto Gamero no está lejos de los líderes del torneo y en los partidos impone el ritmo y maneja la pelota, su falta de contundencia comienza a preocupar.

Este domingo, en su visita a Águilas, fue el que propuso, el que intentó, el que más buscó el arco rival, pero cayó 2-0 ante el nuevo líder del torneo, un equipo serio, aplicado y, sobre todo, efectivo, pues generó cuatro oportunidades y marcó dos.

Especialmente en la primera parte, los embajadores jugaron a su antojo, pero no pudieron anotar, Daniel Cataño y Leonardo Castro desperdiciaron las dos llegadas más claras, aunque hubo al menos cuatro aproximaciones más, mientras los aficionados, en su mayoría albiazules, se desesperaban con tanto toque y tan pocos remates directos al arco.

Como si fuera poco, los jugadores del campeón de Colombia se salieron de casillas, como hace rato no ocurría. Después del golazo de Marco Pérez, quien arrancando la etapa complementaria remató potente entre tres defensores ante una habilitación de Mateo Puerta y venció al arquero Álvaro Montero, se dedicaron a pelear con el árbitro y con los rivales, al punto de que Daniel Cataño salió expulsado, merecidamente, a los 73 minutos de juego.

Y ya con un hombre menos se hizo imposible igualar el marcador. Los locales incluso ampliaron el marcador en un contragolpe de Adrián Estacio en el que Jéfferson Rivas aprovechó un rebote que dejó Montero y selló el resultado.

Millonarios, que el próximo domingo enfrentará a Santa Fe en el clásico bogotano, se quedó en 12 puntos, precisamente seis menos que el líder Águilas, que llegó a 18 unidades y superó a Nacional (17) y Medellín (16). El equipo dirigido por César Farías, que además tiene un partido menos, jugará el lunes 11 de septiembre contra Envigado.

Santa Fe y Nacional no brillan, pero hacen respetar la casa

La novena fecha de la Liga BetPlay comenzó el viernes con la victoria de Boyacá Chicó en Tunja 1-0 sobre Envigado, con anotación de Wilmar Cruz. Después, Deportes Tolima y Atlético Bucaramanga empataron sin goles en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

En el duelo que abrió la jornada sabatina, Jaguares y Medellín igualaron 1-1 en Montería. El gol de los locales lo anotó Yilber Arboleda, mientras que Edwin Cetré marcó para los visitantes. El poderoso llegó a 16 puntos en el torneo.

Santa Fe logró su cuarta victoria en cinco partidos en El Campín durante el torneo. Gracias a un autogol de Emmanuel Olivera, al primer minuto de juego, superó 1-0 al Júnior. Los cardenales llegaron a 14 puntos, mientras los tiburones se quedaron en 10.

América, que sigue mejorando, ganó 3-2 en su visita a Alianza Petrolera. Se fue en ventaja con goles de Jader Quiñones y Felipe Mosquera, pero Royscer Colpa y Sebastián Acosta empataron. Sin embargo, a 10 minutos del final, Andrés Sarmiento logró el tanto que les dio los tres puntos a los dirigidos por Lucas González.

Nacional llegó a 17 puntos gracias a su victoria 2-0 contra Pereira en el estadio Atanasio Girardot. Jéfferson Duque abrió el marcador con el gol 6.000 en la historia del cuadro verdolaga en la liga colombiana y Nelson Deossa selló el marcador. El arquero Kevin Mier le atajó un penalti a Carlos Ramírez.

Este domingo se disputará un compromiso más: Cali vs. Pasto, a las 8:20 p.m.. La novena fecha de la Liga BetPlay se cierra el lunes con los duelos Unión Magdalena vs. Equidad y Once Caldas vs. Atlético Huila.

