Millonarios, por todo o nada en la Sudamericana contra Nacional

Millonarios encara este miércoles su partido más importante en lo que va del semestre. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

La participación colombiana en la Copa Sudamericana 2026 comienza esta noche, y para uno de sus representantes será debut y despedida. Millonarios visita a Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot por un cupo a la fase de grupos, en una llave que no ofrece margen de error.

Para ambos, los dos clubes más ganadores del país, la Sudamericana no es el torneo soñado. Cada temporada aspiran a jugar más bien en la Copa Libertadores, pero su actualidad los pone frente a frente en la “Otra mitad de la gloria”, torneo en el que la eliminación...