Millonarios, por todo o nada en la Sudamericana contra Nacional

Embajadores y verdolagas se enfrentan en Medellín en un duelo cargado de tensión. En juego no solo está el boleto rumbo a fase de grupos, sino también su orgullo, cientos de miles de dólares y el rumbo del semestre.

Daniel Bello
04 de marzo de 2026 - 11:00 a. m.
Millonarios encara este miércoles su partido más importante en lo que va del semestre.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

La participación colombiana en la Copa Sudamericana 2026 comienza esta noche, y para uno de sus representantes será debut y despedida. Millonarios visita a Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot por un cupo a la fase de grupos, en una llave que no ofrece margen de error.

Para ambos, los dos clubes más ganadores del país, la Sudamericana no es el torneo soñado. Cada temporada aspiran a jugar más bien en la Copa Libertadores, pero su actualidad los pone frente a frente en la “Otra mitad de la gloria”, torneo en el que la eliminación...

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

