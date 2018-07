Millonarios presentó este jueves su plantel para la nueva temporada

-Redacción Deportes

Este jueves Millonarios presentó en Bogotá su camiseta alternativa y el plantel con el que enfrentará la segunda mitad de este 2018. Gabriel Hauche y Cristian Marrugo, fueron las nuevas caras con la que el club embajador buscará ganar la Copa Sudamericana.

Igualmente, la institución azul hizo oficial que la firma alemana de Adidas seguirá haciendo la indumentaria del equipo hasta 2022.

Quien llamó la atención entre los asistentes fue la última contratación de la institución, el argentino Gabriel Hauche, quien se refirió a las tres competencias, liga y copa Águila y Copa Sudamericana, que tendrá el club bogotano en la segunda mitad de 2018,

"Es bueno tener toda esa competencia continúa en diferentes torneos, porque hace que cada uno se esfuerce al máximo y así el profesor tendrá mejores posibilidades al momento de armar la nómina", señaló el futbolista, quien proviene del fútbol mexicano.

Sin embargo, la institución azul no le es ajena. En su paso por el Toluca compartió equipo con el delantero Fernando Uribe. "Con Fer hable, pero mantuve en secreto eso porque realmente esperaba venir aquí y no quería que nada dañara la negociación. Él me habló de la importancia del club, de lo lindo que era jugar aquí y de lo grande que es hacer historia con esta camiseta", señaló el futbolista de 31 años.

Frente a la adecuación a la altura afirmó que no le ha sido tan difícil. "Yo ya había estado en una ciudad con una altura y unas condiciones climáticas muy parecidas a esta, entonces la adaptación no ha sido tan complicada", señaló Hauche, quien jugó su último partido en el mes de mayo, con el Toluca con el que salió subcampeón.

Millonarios comienza su segundo semestre de 2018 este domingo a las 5:15 p.m. en la primera fecha. Su estreno en Copa Sudamericana será el próximo 29 de julio cuando enfrente en Paraguay a General Díaz (7:45 p.m.).