Millonarios, primer semifinalista de la Liga

Redacción deportes

A pesar de que no jugó bien ante La Equidad, el equipo albiazul ganó 2-1 y sus hinchas sueñan con celebrar la estrella 15 a final de este año. Espera al ganador de la llave entre Júnior y América.

La hinchada de Millonarios está ilusionada con el título. Una vez más el equipo albiazul ya está en las semifinales de la Liga Águila, tras vencer anoche 2-1 a La Equidad en el estadio El Campín de Bogotá y por cómo se le están dando los resultados en las recientes fechas, pareciera que la sequía de cinco años sin títulos podría terminar este año. La denominada suerte de campeón está de lado de Millonarios. Anoche, aunque no jugó un gran partido y sufrió más de la cuenta para derrotar al conjunto asegurador, generó varias opciones de gol y pecó sobre todo en la falta de definición. Andrés Felipe Cadavid (de penalti) y David Macalister Silva, marcaron los goles. Para equidad anotó Carmelo Valencia. Ahora el cuadro azul espera por Júnior o América, que este domingo jugarán por el paso a la semifinal.

El técnico Miguel Ángel Russo es el gran artífice de esta buena campaña de Millonarios, que con una nómina reducida ha llegado a un lugar impensado. Esto es tan notorio que el propio Russo esperó ayer hasta el minuto 91 para hacer cambios. Por ahora el DT argentino cuenta con once titulares indiscutidos, pero al momento de relevarlos no es fácil encontrar variantes. Mucho más, teniendo en cuenta que Henry Rojas, uno de sus hombres de confianza, no está para jugar en plenitud de condiciones por una puvalgia que se le ha vuelto crónica.

En David Macalister Silva Millonarios ha encontrado a su creador. El volante bogotano no sólo ayuda a marcar y recuperar balones, sino que con el balón en sus pies es preciso. Así como en el gol del sábado en Techo fue determinante, ayer su inteligencia aportó en las dos jugadas de gol de anoche. Otra virtud del Millonarios de Russo es la capacidad para hacer transiciones de defensa a ataque en pocos segundos. La velocidad de los hombres de ataque, sobre todo Duvier Riascos y Santiago Mosquera, es aprovechada para atacar por las bandas y agredir así a los rivales. Mayormente en el segundo tiempo se vio esta fórmula, que ya tiene el sello albiazul.

Una mala noticia es que en el juego de ida de las semifinales no podrán actuar John Duque, quien salió expulzado, y Duvier Riascos, que vio la quinta tarjeta amarilla consecutiva.

Claro que esos tres puntos de anoche representan para Millonarios llegar a 78 unidades en la tabla de la reclasificación y prácticamente asegurar un cupo para la Copa Conmebol Libertadores de 2018. Los dirigidos por Russo ya están a 10 puntos de Santa Fe, que prácticamente necesitaría un milagro para quitarle este lugar de mérito a Millos. Y esta noticia sí que debe ser valorada por la hinchada, pues el jugar un torneo internacional obligará a los directivos a armar un equipo competitivo que esté a la talla de las necesidades.

Aunque en este momento la cabeza del cuerpo técnico y directivo esté en conseguir la estrella 15, ya se está planificando el próximo año y a la llegada del arquero venezolano Wilker Faríñez, se podría dar la de un defensor de categoría (Román Torres) un volante de creación y un delantero goleador. Además, se piensa en seguirle dando la oportunidad a jugadores de las inferiores del club.