Millonarios sueña con los ocho: venció 1-0 al Huila

Redacción deportes

Volvió a anotar Henry Rojas, volvió a aparecer después de aquel 18 de diciembre de 2018 cuando con un zurdazo suyo anotó un golazo y le dio el título a Millonarios sobre Independiente Santa Fe, el clásico rival de los albiazules. Ese tanto lo convirtió en ídolo eterno, ese remate no se olvidará. Este sábado, cuando Millonarios no se veía claro con la pelota y parecía que quedaría prematuramente eliminado de la Liga Águila 2018- II, apareció nuevamente Rojas. Desde unos 25 metros remató, el balón se desvió en un rival y desubicó al arquero Geovanni Banguera.

Los tres puntos sirven. Claro que sirven, sin embargo, el camino para acceder a las finales es muy complejo, sobre todo porque no se depende de sí mismo para lograr ese objetivo. Lo primero que lo hace complicado es que no se está jugando bien. Millonarios se ha visto en dificultades por la nómina corta para disputar dos torneos en simultaneo. En la Libertadores no ha cumplido con las expectativas y en la liga local tampoco. En la noche de este sábado, por ejemplo, tuvo que utilizar varios jugadores juveniles, que seguramente tienen un gran futuro, pero no están listos para marcar diferencia con el equipo profesional.

Aunque los dos partidos que le restan son en el estadio El Campín, en donde lleva un invicto de 18 juegos, uno de esos compromisos es ante Independiente Santa Fe, que ya está eliminado, pero por cuestiones de orgullo no va a regalar nada. Un clásico es un partido a parte y eso seguramente se verá. Al equipo de Miguel Ángel Russo sólo le sirve un rendimiento perfecto, no puede ni siquiera empatar y en los últimos juegos le ha costado anotar.

Los otros resultados

Este sábado habrá dos partidos en los que los hinchas de Millonarios deben estar pendientes. Once Caldas vs. América (6:00 p.m.) y Júnior vs. Alianza Petrolera. Si Once Caldas y Júnior suman los tres puntos, llegan a 29 y complicarían las aspiraciones del equipo embajador. En la última jornada, si estos mismos rivales empatan sus partidos, por más de que Millonarios sume los seis puntos que le restan, quedará sin opciones de acceder a las finales. Así es que para seguir soñando con las finales, el equipo embajador necesita este domingo los triunfos de Alianza Petrolera y América de Cali.