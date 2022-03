Millonarios venció a Júnior en la Liga Femenina

Millonarios celebró en Barranquilla. Foto: @MFCFem

Este lunes, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Millonarios derrotó 2-0 al Júnior de Barranquilla, con goles de Gabriela Camargo e Ivonne Chacón, por la sexta jornada de la Liga Femenina.

(Aquí, toda la información deportiva)

Con ese triunfo, el cuadro albiazul llegó a 7 puntos en la tabla de posiciones, en la que Independiente Santa Fe suma 10, después de su victoria 2-0 contra Deportivo Independiente Medellín en El Campín.

Deportivo Cali, líder de la Liga Femenina, venció 1-0 a Llaneros, mientras que Atlético Nacional goleó 3-0 a La Equidad.

(Cabal y Farah, eliminados de Indian Wells)

Este martes continúa la fecha con los partidos Bucaramanga vs. América, Orsomarso vs. Deportes Tolima, Deportivo Pereira vs. Real Santander y Atlético Huila vs. Cortuluá.