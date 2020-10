El equipo de Alberto Gamero se impuso 1-0 con gol de Cristian Arango. En la próxima jornada enfrentará a Júnior en Barranquilla.

Si bien este Millonarios, es decir, el que alineó Alberto Gamero este sábado para el partido frente a Patriotas, no se conocía mucho en competencia (cinco titulares fueron canteranos), el equipo marchó bien y sin mayores problemas frente a un rival que tampoco lo exigió mucho. Y lo que siempre se le pidió al DT se cumplió: apostarle a las inferiores y a los jugadores que se han formado desde abajo en el cuadro embajador para desde ya ir mirando en un recambio más que necesario.

Millonarios ganó su segundo partido de manera consecutiva en esta liga, el tercero en el campeonato, y sigue aferrándose a las esperanzas de sacar puntos de donde no los hay para clasificar a la siguiente ronda del torneo.

Patriotas, el rival, apretó al comienzo, pero con el paso de los minutos perdió orden en la cancha y se hizo de facilidad aparente para ser atacado. Y los azules, que explotaron las bandas, abrieron el marcador en una linda acción en la que Juan Camilo Salazar sacó un centro para que Cristian Arango peinara el balón y marcara en único tanto del encuentro.

Festejo para un equipo que pudo aumentar la cuenta varias veces, pero que se encontró con un Carlos Mosquera acertado y bien parado debajo del arco del colero del campeonato. Ya en la segunda parte, Millonarios entregó un poco la pelota, pero los boyacenses no supieron que hacer con esta así que no generaron mucho peligro (no patearon una vez a la portería local).

Eso sí, las deficiencias del conjunto embajador todavía son muy notorias, sobre todo a la hora de hacer transiciones rápidas y cuando debe haber una conexión entre volantes y atacantes.

26' ¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!! GOOOOOOOOOOOOOOL DE CRISTIAN ARANGO. Centra Juan Camilo Salazar por la banda izquierda y Cristian Arango cabecea hacia el lado izquierdo del arquero.



🔵⚪️ 1 - 0 🔴🟢 pic.twitter.com/wbjs7uNH19 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) October 18, 2020

Por fortuna, Patriotas no sacó provecho de eso, de una que otro mal retroceso de la zaga azul, y solo se dedicó a aguantar.

Resultado importante para Gamero y los suyos que ahora sí comienzan el verdadero camino tortuoso para tratar de seguir con vida en el campeonato: Júnior, Nacional, América, Pereira y Alianza Petrolera.

Más allá de los errores, quizá lo único malo fue la amonestación de Elvis Perlaza que no podrá estar el próximo sábado en el Metropolitano.