Millonarios vs. América, el plato fuerte de la fecha 16 de la Liga BetPlay

No hay respiro para los equipos de la Liga BetPlay. Ayer terminó la fecha 15 con el triunfo de América sobre Pereira y hoy ya arranca la fecha 16, que justamente tendrá al cuadro escarlata como uno de los protagonistas cuando visite este jueves a Millonarios, en el partido más atractivo de la jornada.

No solo por ser un clásico del fútbol colombiano, sino porque ambos equipos están en la parte alta de la tabla y llegan en un buen momento a buscar una victoria que los deje a un paso de la clasificación a los cuadrangulares semifinales del torneo local.

Millonarios viene de igualar a un gol en su visita a Unión Magdalena, y con 26 puntos y dos partidos menos, los azules buscarán seguirle el paso a Águilas Doradas, líder del campeonato con 29 unidades.

En los últimos cinco partidos jugados entre ambos, América ha logrado dos victorias, dos empates y una derrota. El último triunfo de Millonarios sobre los escarlatas fue el 16 de diciembre de 2021, en los cuadrangulares semifinales.

En los otros partidos de la fecha, Águilas, el líder, recibe a un Santa Fe que viene de golear a Bucaramanga. Dura prueba para los dirigidos por Harold Rivera, pues una derrota podría sacarlos nuevamente de los ocho primeros, pero un triunfo los aferraría en los primeros lugares y los acercaría a la clasificación.

Nacional, que viene de empatar sin goles con Envigado, recibe en el Atanasio Girardot a Unión Magdalena, en un partido que en el papel no representaría problemas para el cuadro verdolaga, que necesita una victoria para volver a los ocho y no pensar en la calculadora.

El otro plato fuerte de la fecha 16 será el encuentro entre Cali y Junior. Los azucareros llevan dos victorias consecutivas y parece que se empiezan a sacudir la sal que no les permitía ganar y salir de la presión de tener al acecho el fantasma del descenso. Por su parte, el conjunto tiburón, que también venía en crisis de resultados, buscará sumar para mantenerse dentro de los ocho y seguir en su buena racha.

Así se jugará la fecha 16 de la Liga BetPlay

La fecha 16 de la Liga BetPlay arrancará hoy con tres partidos: Bucaramanga vs. Alianza (4:00 p.m.), Pasto vs. Equidad (6:10 p.m.) y Huila vs. Medellín (8:20 p.m.) serán los juegos de este martes.

¡Prográmate para vivir los #HechosDePasión de la Fecha 16 de la #LigaBetPlayDIMAYOR I-2023! 💥⚽



El miércoles se jugará una intensa jornada con cuatro partidos: Once Caldas vs. Chicó (2:00 p.m.); Tolima vs. Jaguares (4:10 p.m.); Águilas Doradas vs. Santa Fe (6:20 p.m.) y Nacional vs. Unión Magdalena (8:30 p.m.).

El jueves se jugarán tres partidos, dos de ellos muy atractivos: Tolima vs. Pereira (4:00 p.m.); Cali vs. Junior (6:10 p.m.) y Millonarios vs. América (8:20 p.m.).

