Millonarios vs. Nacional: cara a cara de realidades disparejas en la Liga BetPlay

Millonarios y Nacional se encuentran este martes en El Campín. Foto: Millonarios y Nacional, vía X

Atlético Nacional y Millonarios vuelven a cruzarse en un duelo que llega cargado. Hace apenas unas semanas el equipo bogotano eliminó a los paisas de la Copa Sudamericana en la fase previa, un golpe inesperado para un Nacional que partía como favorito. Aquella derrota marcó el ambiente alrededor del proceso de Diego Arias y, al mismo tiempo, impulsó el inicio del ciclo de Fabián Bustos en Millonarios.

El presente de ambos equipos es distinto. Nacional llega como líder de la Liga BetPlay, con 24 puntos en 10 partidos, una campaña sólida...