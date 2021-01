Millonarios vs. Once Caldas, por Liga BetPlay, se jugará en Zipaquirá

Dimayor confirmó que el juego por la tercera fecha se disputará en el estadio Héctor ‘Zipa’ González, el lunes 1 de febrero, desde las 2:00 p.m.. Así se disputará toda la jornada.

La segunda ola de contagios del COVID-19 ha obligado a aplazar varios partidos de las primeras tres fechas de la Liga BetPlay, la primera división del fútbol colombiano. Los gobiernos de varias ciudades tomaron medidas drásticas para combatir la pandemia, como las cuarentenas estrictas y los toques de queda.

Por eso, en Bogotá y Tunja, por ejemplo, los equipos no pudieron actuar como locales. El juego entre Chicó y Millonarios, por la segunda jornada, se tuvo que aplazar, así como el duelo Santa Fe vs. Tolima, que se iba a jugar en Tenjo, pero finalmente la gobernación de Cundinamarca no lo autorizó.

Ante la emergencia sanitaria y la imposibilidad de jugar en los estadios de Bogotá, Millonarios buscó alternativas y le propuso a Dimayor que el duelo de este fin de semana, ante Once Caldas, se disputara en el estadio Héctor ‘Zipa’ González de Zipaquirá, en el que se jugó la semana pasada el partido Equidad-Nacional, con victoria para los aseguradores.

El campo está en buenas condiciones, más allá de que su apariencia no sea la mejor. Lo importante es que cumple con los estándares mínimos que exige Dimayor para no atentar contra la salud de los jugadores.

Millonarios jugó su primer partido del torneo en Manizales, en donde actuó como local ante Envigado. Y mientras la Alcaldía de Bogotá siga decretando cuarentenas, será difícil que pueda volver a actuar en El Campín.

Curiosamente, será el quinto partido consecutivo que los embajadores jueguen en casa ante los manizaleños. Lo hicieron en el segundo semestre de 2019 y en el Todos contra Todos de 2020, que se jugó a una sola vuelta. Después se vieron lascaras dos veces más, en la Liguilla de eliminados, en la que los azules llegaron a la final ante el Deportivo Cali.

Para el juego del lunes estarán disponibles los dos grandes refuerzos del equipo de Alberto Gamero, Fredy Guarín, quien ha bajado cuatro kilos en dos semanas, y Fernando Uribe.

La tercera fecha de la Liga, liderada por Júnior y Cali, con seis puntos cada uno, comienza este viernes con los partidos Jaguares vs. Alianza (6:00 p.m.) y Cali vs. Envigado (8:00 p.m.). El sábado están programados los duelos Patriotas vs. Chicó (2:00 p.m.), Águilas vs. Santa Fe (4:00 p.m.), Nacional vs. Pereira (6:05 p.m.) y Júnior vs. América (8:10 p.m.). El domingo Tolima recibe a Equidad (3:30 p.m.) y Bucaramanga a Medellín (7:40 p.m.).