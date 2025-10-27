Millonarios y América resucitan y se aferran a las matemáticas en Liga BetPlay Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

La Liga BetPlay 2025-II entró en su recta final con varios equipos luchando por alcanzar las semifinales y con la calculadora en la mano. Hasta el momento, Bucaramanga, Medellín, Junior y Fortaleza ya aseguraron su presencia en los cuadrangulares, mientras que Tolima y Atlético Nacional están muy cerca de lograrlo y esta semana podrían sellar su clasificación.

Detrás, la pelea es intensa: quedan dos cupos para una fila de aspirantes que no cede. En la contienda, contra todo pronóstico, América de Cali y Millonarios regresaron a escena. Dos...