Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Millonarios y América resucitan y se aferran a las matemáticas en Liga BetPlay

Con victorias sufridas, los dos equipos históricos se resisten a la eliminación y siguen haciendo cuentas para llegar a los cuadrangulares.

Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
27 de octubre de 2025 - 12:37 a. m.
Millonarios y América resucitan y se aferran a las matemáticas en Liga BetPlay
Millonarios y América resucitan y se aferran a las matemáticas en Liga BetPlay
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

La Liga BetPlay 2025-II entró en su recta final con varios equipos luchando por alcanzar las semifinales y con la calculadora en la mano. Hasta el momento, Bucaramanga, Medellín, Junior y Fortaleza ya aseguraron su presencia en los cuadrangulares, mientras que Tolima y Atlético Nacional están muy cerca de lograrlo y esta semana podrían sellar su clasificación.

Detrás, la pelea es intensa: quedan dos cupos para una fila de aspirantes que no cede. En la contienda, contra todo pronóstico, América de Cali y Millonarios regresaron a escena. Dos...

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

Temas recomendados:

Liga BetPlay

Millonarios

América

Tabla de posiciones

Medellín

Santa Fe

Clasificados Liga BetPlay

Unión Magdalena

Envigado

Llaneros

Cuentas para entrar a los ocho

FPC

Liga aguila

Cómo va la Liga BetPlay

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.