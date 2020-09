Blanca Durán, directora del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, afirmó que el fútbol colombiano no podía regresar aún a Bogotá porque no se han autorizado las prácticas de juegos colectivos en la ciudad. Los equipos de la capital ya reaccionaron ante esta situación.

La Liga BetPlay 2020 está a punto de regresar. Fueron seis meses de ausencias. Este fin de semana, con los partidos aplazados entre Deportivo Cali vs. Millonarios y Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima, se reanudará el torneo local en Colombia. Las jornadas habituales empezarían el fin de semana del 19 y el 20 de septiembre.

Aunque no se ha establecido la organización del torneo para lo que resta del año, todo parece indicar que en las principales ciudades se podrá jugar siempre y cuando existan los protocolos de bioseguridad que permitan el buen desarrollo de la competencia y el cuidado de todos los integrantes de los equipos que hacen parte de la liga.

Sobre el regreso del fútbol a Bogotá, la directora del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), Blanca Durán, afirmó en La FM que no sería posible el retorno de las competencias a la ciudad porque “primero, no tenemos una solicitud formal por parte de la Dimayor para cronograma de partidos; y segundo, los deportes colectivos no están autorizados en la ciudad”.

Millonarios y Santa Fe presentaron una solicitud conjunta con un protocolo detallado para obtener la autorización por parte de la Alcaldía de Bogotá y así poder utilizar la cancha del Estadio El Campín para cumplir con el calendario de la Liga BetPlay en estos meses.

Equidad, que también está en la primera división del fútbol colombiano, hizo lo propio para poder jugar en el estadio Metropolitano de Techo. La solicitud de los aseguradores, así como la de Tigres y Bogotá F.C., equipos de la segunda división, se presentó hace unas semanas. Sin embargo, todavía no hay un pronunciamiento oficial por parte del IDRD para autorizar los partidos.

Se espera que en los próximos días haya una solución para que los equipos de fútbol de la capital cuenten con sus tradicionales sedes en el regreso del campeonato local.