“Millonarios y yo pensamos en el futuro”: Miguel Ángel Russo

Redacción Deportes @DeportesEE

Un merecido descanso está teniendo el técnico argentino Miguel Ángel Russo, quien recientemente consiguió el título de la Liga Águila con Millonarios. Su sonrisa es permanente. Sus gestos, así no esté pronunciando palabras, denotan que está feliz, disfrutando de los logros que le dejó un año lleno de altibajos.

Y por más de que tenga tiempo para estar con su familia, tomar mates, hacer asados y disfrutar del fuerte verano argentino, también aprovecha para atender a sus amigos periodistas de los medios argentinos. En dialogo con las cadenas de TV ESPN y TyC Sports, analizó lo que le dejó 2017 y habló de lo que viene: los refuerzos, la Copa Libertadores y hasta del técnico de la selección colombiana José Pékerman.

La estrella 15 para Millos: “El torneo colombiano es exigente, Millonarios es un club grande, tiene la obligación de ganar y me tocó. En el primer semestre habíamos llegado a semifinales, ahora nos tocó ganar la final, así que por donde se mire es importante… La estrella 15 es un hecho histórico para Millonarios, un equipo que tiene una historia grandísima en el fútbol colombiano y mucha relación con el fútbol argentino. Fue especial y la gente no se olvidará fácil porque fue una final con el clásico rival y que se ganó”.

Los refuerzos y José Pékerman: “Millonarios busca jugadores colombianos de primer nivel para repatriar, que busquen que Pékerman los mire para el Mundial… Con José hablamos mucho y me ha ayudado muchísimo. Colombia tiene un entrenador de primer nivel… Puedo llevar a algún jugador argentino, pero es difícil. El mercado colombiano está lejos del argentino en cuanto a los valores, no es tan fácil, en ese sentido estamos en otro nivel y en otra posición… Millonarios y yo pensamos en el futuro, incorporamos al arquero de la selección de Venezuela; Wuilker Faríñez, que tiene casi 20 años. Hemos puesto a algunos chicos que no están acostumbrados a jugar en primera y varios terminaron en un nivel importante. Intentamos armar las divisiones menores de una forma correspondiente a un club de altura y los dirigentes apuestan a eso”.

La Libertadores: “Un grupo fuerte, como todos en esta Copa, están los grandes de los países; está la U y Colo-Colo de Chile, Cerro Porteño y Olimpia de Paraguay, Peñarol y Nacional si pasa la fase previa por Uruguay. De Argentina, menos San Lorenzo, van a estar todos los grandes más Lanús que es el finalista y Estudiantes que es un equipo copero. Por donde se mire es todo así… Colombia también tiene a Millonarios, Nacional de Medellín y pueden clasificar Júnior y Santa Fe”.

Su grupo en Libertadores: “A mí me gusta el grupo que me tocó; Corinthians, Independiente y Deportivo Lara. Millonarios es fuerte. Para jugar de local ellos tienen que ir a la altura… Está el equipo campeón de la Sudamericana, y de los Brasileños me tocó Corinthians que es campeón Paulista y del Brasileirao. Son equipos campeones y bienvenido sea porque hay que elevar el fútbol de Suramérica… Independiente terminó en buen nivel, hubo momento en los que se afianzó, dio vuelta un partido de local, perdía y lo empató contra Flamengo no de otro tipo de rivales. Uno lo respeta, seguro. Más allá de lo que uno lo conoce, yo confío mucho en mi grupo, en mi gente y el camino no va a ser nada fácil para nadie”.