A Millonarios no solo llegaría Diego Novoa: otro fichaje que pidió Gamero estaría cerca

Millonarios, durante un partido contra Nacional este semestre. Foto: Millonarios

El mercado de Millonarios todavía no ha empezado a moverse, pero ya está dando mucho de qué hablar. Ni siquiera se ha definido el campeón del segundo semestre, el que relevará al embajador en el trono, pero ya varios equipos están definiendo sus plantillas para el 2024.

Mire: Goleador colombiano se cansó de esperar y decidió jugar con la selección de Siria

Y aunque los bogotanos son de los que más lento están avanzando en el proceso, los rumores cada vez más se intensifican.

Uno que movió bastante las redes el pasado martes fue la supuesta llegada de Diego Novoa como nuevo arquero de Millonarios. Un fichaje que no ha sido confirmado por el club, que ya fue confirmado por el entrenador Alberto Gamero en una entrevista con Antena 2: “Novoa es una persona que conoce Bogotá, la altura y es un arquero que nos puede dar una mano en momento determinado”.

El bogotano, cuyo último paso por América de Cali no fue bueno, llegará como agente libre a la escuadra capitalina para entrar en la rotación de Álvaro Montero y como consecuencia de la salida de Juanito Moreno, a quien, al parecer, Millonarios no le renovará su contrato.

Más: ¿De vuelta al dorado? Así sería la nueva camiseta de Millonarios para 2024

🚨Ⓜ️ | Gamero y la llegada de Diego Novoa a Millonarios.



Vía : @Antena2RCN pic.twitter.com/L1MI8EvQqC — Scorpion_Azul 🏆🌟1⃣6⃣ (@C_Ramirez71) December 13, 2023

Es el mismo caso de Elvis Perlaza, otro jugador que dejaría un hueco en la plantilla. Para reemplazarlo, el azul bogotano está preparando una oferta por un experimentado lateral, con pasado en Atlético Nacional y Deportes Tolima, y con presente en Águilas Doradas: Danovis Banguero.

Danovis Banguero y sus posibilidades de llegar a Millonarios

Sobre la salida de Perlaza, Alberto Gamero dijo en Antena 2: “Yo quería que se mantuviera en el equipo. Es un jugador que ha tenido errores, pero también muchos aciertos. Si vamos a traer un lateral derecho y hay posibilidades de que Perlaza vaya a otro equipo, se hará”.

Las posibilidades de salida de Elvis Perlaza le abren las puertas a Danovis Banguero, un jugador por el cual Millonarios lleva varios meses preguntando.

De hecho, el periodista Julián Capera asegura que, aunque en principio el club no quería negociar, en los últimos días Águilas Doradas se mostró dispuesto a abrir conversación por el futbolista.

Banguero, que ya estuvo con Gamero en Deportes Tolima, sería uno de los principales refuerzos de Millonarios para la Copa Libertadores.

Le puede interesar: El próximo año llegará muy cargado de partidos para los mejores equipos de Colombia

Diego Novoa - 34 años (15 pj de Sudamericana)



Danovis Banguero - 34 años (38 PJ internacionales)



Yerson Candelo - 31 años (43 PJ internacionales)



Pablo Sabbag - 26 años (9 pj internacionales, 1 gol)



Muchachos la cosa no es por ahí, OJO CON LAS DECISIONES DE GAMERO... — Humo Albiazul (@HumoAzulyBlanco) December 13, 2023

Y aunque nada está confirmado, al parecer, Pablo Sabbag, delantero colombiano de Alianza Lima, ha vuelto a sonar en las últimas horas. El ataque, tras el retiro de Fernando Uribe, es la otra zona que el albiazul quiere reforzar con

Sobre los fichajes de Millonarios, con Antena 2, Alberto Gamero dijo que: “Desde que estoy en Millonarios, es la primera vez que veo a la junta directiva dispuesta a las contrataciones. Hablamos con los jugadores, pero no se nos ha hecho fácil. Lo que yo siempre he dicho, no quiero traer por traer jugadores, quiero traer unos que nos den una mano y que quieran competir”.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador