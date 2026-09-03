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A retomar el proceso: Alberto Gamero, nuevo técnico de Millonarios

Casi dos años después de su salida, Alberto Gamero regresa al banquillo de Millonarios para asumir su segundo ciclo al frente del equipo. El samario reemplazará a Fabián Bustos.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
03 de septiembre de 2026 - 12:00 p. m.
El samario Alberto Gamero.
El samario Alberto Gamero.
Foto: Cristian Garavito

A rey muerto, rey puesto. Millonarios no tardó en encontrar reemplazo para Fabián Bustos y apostó por un viejo conocido de la casa: Alberto Gamero. El entrenador samario, de 62 años, regresa al banquillo albiazul para asumir por segunda vez la dirección técnica del club, luego de una primera etapa que dejó tres títulos y una identidad que marcó los últimos años de la institución.

La salida de Bustos sorprendió porque su campaña, en este punto del semestre, no era necesariamente mala. Sin embargo, en los siete meses que estuvo al...

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

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