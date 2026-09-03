A retomar el proceso: Alberto Gamero, nuevo técnico de Millonarios

El samario Alberto Gamero. Foto: Cristian Garavito

A rey muerto, rey puesto. Millonarios no tardó en encontrar reemplazo para Fabián Bustos y apostó por un viejo conocido de la casa: Alberto Gamero. El entrenador samario, de 62 años, regresa al banquillo albiazul para asumir por segunda vez la dirección técnica del club, luego de una primera etapa que dejó tres títulos y una identidad que marcó los últimos años de la institución.

La salida de Bustos sorprendió porque su campaña, en este punto del semestre, no era necesariamente mala. Sin embargo, en los siete meses que estuvo al...