Alberto Gamero acepta el mal momento de Millonarios: “esto tiene que cambiar”

Alberto Gamero, en El Campín. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Millonarios pasa uno de los peores momentos de la era de Alberto Gamero. Una crisis inesperada en un semestre en el que el embajador está ilusionado con disputar la Copa Libertadores.

Sin embargo, a semanas de debutar en el torneo internacional, el albiazul encadena una de las peores rachas de sus tiempos recientes, con siete partidos consecutivos sin encontrar la victoria.

En medio del bache, Alberto Gamero habló en rueda de prensa después del empate 1-1 contra Deportivo Cali de este sábado en El Campín. Resultado amargo para los de Bogotá, que agudizó la crisis de los dirigidos por el samario.

“Nosotros lo hemos notado y hemos intentado cambiar esa mentalidad. Queremos cambiar este momento, nos hace falta chispa”, explicó Gamero, en un primer momento, la actualidad del equipo.

“Esa chispa de siempre tener una recuperación tras perdida muy rápida no la estamos teniendo. Es una de las cosas que estamos tratando de mejorar. El equipo debe tener esa valentía. En dos o tres toques debemos llegar al arco. Hoy tuvimos demasiada posesión que no nos sirvió, jugamos a veces mucho para los costados, no éramos más certeros al dar un pase más vertical”, dijo el entrenador.

⏱️ 90' Termina el Clásico Histórico. La próxima cita es este miércoles en el Clásico Capitalino.



¡VAMOS MILLONARIOS! 💙🔥



🔵⚪️ MFC 1️⃣ - 1️⃣ CAL 🟢⚪️ pic.twitter.com/gk4gzZpuX5 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) March 23, 2024

Alberto Gamero sobre Millonarios: “esto tiene que cambiar”

Según el entrenador de Millonarios, rendirse no es una opción. De hecho, explicó que el equipo no bajará los brazos. Aunque la clasificación a las finales se ve complicada, el embajador luchará hasta que tenga chance: “Hay que seguir trabajando, con la mente puesta de que esto tiene que cambiar y seguir corrigiendo, Para eso estamos nosotros”.

Para Gamero, este sábado al equipo no lo acompañó, tampoco, la suerte: “A veces uno piensa que el que haga el gol puede ganar el partido, nosotros hicimos algo duro y complicado que era hacer un gol, pero a los dos o tres minutos nos empatan el partido”.

Sí acompañó el público, a pesar del pésimo momento del equipo: “Hay que darle gracias a la gente por el impulso que nos están dando. Indudablemente, nosotros también entendemos, son siete partidos sin ganar. A nosotros nos duele como le duele a ellos y estamos agradecidos porque, a pesar de estas cinco derrotas y dos empates, vemos que la gente nos acompaña. Que ellos sepan que hay preocupación entre nosotros y que esto se tranquiliza con trabajo y resultados”.

Finalmente, sobre la Libertadores, que esta semana sorteo los grupos (con Flamengo, Bolívar y Palestino como rivales para Millonarios), Gamero dijo: “Siempre se trata de llegar más tranquilo a estos eventos internacionales en los que se quiere hacer una buena presentación. En estos momentos no podemos ligar lo uno con lo otro. Hay una pequeña luz. El miércoles tenemos un partido importante, el clásico con Santa Fe. Es el partido que todos quieren ganar. Después se mirará la Copa. Sabemos que los que jueguen el domingo contra Fortaleza no van a poder jugar contra Flamengo. Tenemos la posibilidad, el miércoles, de buscar solidez y confianza para lo que viene”.

