Alberto Gamero: “Cuando juegas contra Nacional es imposible sentirte favorito”

Alberto Gamero, exfutbolista y director técnico que dirige a Millonarios. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Ya llegó la final de la Liga BetPlay, la primera estrella de 2023. La final será inédita y entre dos de los equipos más grandes del país: Millonarios y Atlético Nacional. Primero, la ida, se jugará en el Atanasio Girardot de Medellín, este miércoles desde las 8:00 p.m., y después, la vuelta, se disputará en El Campín de Bogotá, el sábado a las siete.

Antes del primer duelo, Alberto Gamero, entrenador de los bogotanos, habló en rueda de prensa junto al capitán de los embajadores: David Macalister Silva.

Las ausencias en la defensa, la presión del título, el proceso de Millonarios y el favoritismo de Nacional fueron algunos de los puntos del estratega.

¿Qué dijo Alberto Gamero antes de la final Nacional vs. Millonarios?

¿Les da ventaja cerrar de local?

Jugar el primer partido de visitante no quita ni pone nada. La serie es de 180 minutos. Tenemos pensado llevarnos un buen resultado a Bogotá. Será el mismo partido acá y allá. Nacional sale a jugar y no creo que cambie mucho en el partido por la localía.

¿Qué significa llegar a la final?

Las finales las disfruto, como las ruedas de prensa y los días de entrenamiento previos. Ha sido satisfacción. Mejoramos cosas y avanzamos en otras. Para llegar a esta final, el partido contra Medellín fue una alegría, eso me satisface ver la afición feliz.

¿Qué propondrá Millonarios?

Siempre salgo a jugar, proponer y no esconder. Este Millonarios es el club con más puntos de visita. Mañana enfrentaremos a un equipo grande y con buenos jugadores. Estoy tranquilo de tener un buen equipo para pelear el campeonato. Por algo son los dos mejores de la Liga. Tanto Nacional como Millonarios han hecho méritos.

¿Cuál de los dos es favorito?

Contra Nacional no te puedes sentir favorito. Confiamos en lo que hacemos y pelearemos la final. No podemos quitarle méritos al rival. Tenemos tres años y medio de cosechar en Millonarios. De estar en los torneos peleando y eso me satisface de este equipo. Queremos aprovechar la chance de estar en la final y buscar ganarla, nos falta eso. Sin presión, estamos tranquilos.

¿Pesará la ausencia de Juan Pablo Vargas?

Tenemos que hacer memoria de lo bueno. Hemos hecho cosas buenas. Este es el examen final ante un equipo excelente. Mi equipo está metido, concentrado para pelear por la estrella. Cuando un jugador se va, no nos debe preocupar. Juan es un estandarte porque tiene jerarquía. Cuando está, el equipo se siente cómodo, pero indudablemente Arias nos ha dado una mano como lateral y como central. No tengo susto, estoy tranquilo con lo que viene haciendo.

¿Cómo ve a Nacional?

Tenemos los mismos partidos perdidos. Ellos han evolucionado. Autuori ha conocido más a sus jugadores con el pasar de los partidos. Han variado, de hecho, y tenemos que enfocarnos en los dos últimos juegos. Encontraremos a un equipo con volumen ofensivo y con mucha tenencia en la parte de atrás. Tienen media distancia con Gómez y Pabón. El sábado habrá un campeón y buscaremos que seamos nosotros. Son dos clubes que hicieron un buen torneo.

¿Qué les dice a los jugadores antes de la final?

Analizamos el rival como siempre. Lo miramos. Les doy herramientas para que sepan contra quién jugarán y sus movimientos. No cambiaremos nuestra idea, proponemos buena posesión. Si la tenemos, no nos preocupamos. No cambia nada, es salir a hacer lo que hacemos siempre.

¿Cómo vivir la final?

Solo hay un campeón. Tenemos que aprender a aceptar las cosas. Es triste que nuestra afición no esté mañana acá y los de Nacional estén en Bogotá. Los mejores son los brasileños porque son alegres, el fútbol es alegría. Ojalá mañana tengamos una gran alegría en el Atanasio e igual en El Campín. Nosotros queremos ganar y ellos también, pero habrá uno solo.

