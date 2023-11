“En Millonarios tenemos los pies sobre la tierra”: Alberto Gamero

Técnico de Millonarios durante el encuentro ante el América de Cali en el estadio El Campín de Bogotá Foto: El Espectador - José Vargas

Millonarios, conducido por Daniel Ruiz, Leonardo Castro y Daniel Cataño, derrotó este domingo en Medellín por 1-0 a Atlético Nacional en el comienzo de las semifinales de la Liga BetPlay.

Millonarios comparte el liderato del cuadrangular B con Independiente Medellín, que superó a domicilio por 2-1 a América de Cali.

Cataño puso adelante a los dirigidos por Alberto Gamero.

Los jugadores al mando de Jhon Jairo Bodmer se salvaron de una goleada gracias al desempeño del portero Kevin Mier, que luego de este partido viajará a Barranquilla para sumarse a la selección de Colombia que alista sus partidos de eliminatorias del Mundial con Brasil, este jueves, y en Asunción con Paraguay el día 21.

Mier atajó, cuando mejor, cinco remates que iban con sello de gol. Mientras tanto, Atlético Nacional demoró 62 minutos para hacer un remate con algún peligro al arco defendido por Álvaro Montero, que también está llamado a la selección colombiana.

Ambos técnicos movieron sus bancos. Millonarios para sostener y ampliar el marcador, mientras que Atlético Nacional lo hizo para intentar igualar e incluso darle vuelta a la pizarra, cometido que no logró.

¿Qué dijo Alberto Gamero?

“Nosotros habíamos visto varias imágenes, videos de Nacional, donde los primeros minutos es un equipo intenso, con sus laterales y extremos al ataque. Una de las ideas que teníamos era mantener el cero durante los primeros minutos e ir desarrollando lo que veníamos a proponer”, comentó el entrenador de Millonarios.

Gamero no guardó méritos para el conjunto paisa. “Por momento lo hicimos bien, pero creo que ganamos un partido a un equipo fuerte, ofensivo. Nosotros encontramos los espacios en unas contras que por la cantidad de gente que sumaban ellos y le dimos buena lectura. Nos defendimos bien, fuimos un equipo sólido. Enfrentamos a un digno rival que hizo cosas importantes”, señaló.

“Hoy le ganamos a un buen equipo, solo que hicimos un muy buen trabajo, pero se ven las cosas que intenta hacer el profe, su idea, eso es un trabajo que hay. No quiere decir que Nacional no jugó bien. Hoy por momentos ganando 1-0 es normal que el rival vaya y de pronto quiera empujarte y nos dimos cuenta cuando metieron a Eric Ramirez y controlamos”, agregó.

Este partido, además de la victoria, contó con el regreso de un tridente esperado por la afición embajadora: Macalister Silva, Daniel Cataño y Daniel Ruíz. “Yo hablo mucho con ellos, el secreto es que ellos tengan una vocación defensiva cuando no tengan la pelota. Yo les explico a ellos que ellos tienen algo innato y es que son muy técnicos y eso no se aprende la noche a la mañana. Me parece que hoy se enfrentaron a dos prospectos como Ocampo y Velásquez y hubo duelos de ambos lados”, aseguró.

“Hoy ganamos un partido importante, pero tenemos los pies sobre la tierra, la ida de la final no la buscamos hoy, todavía nos falta un camino muy largo y falta enfrentar a tres equipos muy buenos. Hoy fueron tres puntos importantes, con los pies sobre la tierra, tranquilos, a corregir mañana y pensar en el partido del miércoles”, afirmó Gamero.

Finalmente, reconoció la cantidad de opciones de gol erradas por el equipo. ”Indudablemente que uno se va tranquilo porque ganó el partido, porque cree opciones de gol y porque el equipo se me defendió bien. Pero eso es uno de los errores en este torneo, erramos muchos goles, y el día a día de nosotros trabajamos la parte psicológica, mental, y practicamos la definición”, sentenció.

