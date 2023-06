Alberto Gamero: “Jugamos bien, pero no fuimos superiores a Nacional”

Alberto Gamero, entrenador de Millonarios, en el Atanasio Girardot. Foto: EFE - Luis Eduardo Noriega A.

Millonarios sacó un buen empate en Medellín contra Nacional en el Atanasio Girardot. El 0-0 resultó un mejor negocio para los bogotanos que para los locales, sobre todo teniendo en cuenta que el sábado la vuelta es en Bogotá.

Mire: La final de la Liga BetPlay sigue siendo de pronóstico reservado

A propósito del partido, Alberto Gamero, entrenador de Millonarios, habló en la rueda de prensa después del juego y explicó que vio un partido muy igualado entre dos rivales parejos.

⏱ 90' Termina el partido en el Atanasio. Empate en el juego de ida de la gran final. La revancha será este sábado en nuestra casa El Campín. ¡Vamos todos unidos!



🟢⚪ NAL 0⃣-0⃣ MFC 🔵⚪️ pic.twitter.com/utwchg68Qt — Millonarios FC (@MillosFCoficial) June 22, 2023

¿Qué dijo Gamero del Nacional vs. Millonarios?

¿Millonarios salió por el empate?

No estoy de acuerdo con la mentalidad de no querer perder, porque en el fútbol muchas veces juegas bien y pierdes. Queríamos venir a buscar el partido y queríamos que Nacional no fuera fuerte. Intentamos controlar la media distancia de Dorlan y Jarlan. El partido, por momentos, fue de ida y vuelta, pero también fue de buscar el empate, sobre todo en el segundo tiempo. La llave queda abierta.

¿Preocupan las lesiones?

Teníamos dos partidos consecutivos. Es normal el cansancio y por eso hicimos los cambios, por calambres. En el caso de Vega y de Cataño, ellos mismo pidieron los cambios. Antes de comenzar el partido, les dije que pensaran el sábado y me dijeran si sentían algo, que no hicieran un esfuerzo mayor. Los que tenían que entrar lo hicieron bien.

¿Millonarios merecía ganar?

No es de merecimientos. Enfrentamos un gran rival y porque jugamos bien no quiere decir que sobrepasamos a Nacional, no, en ningún momento. Fue un partido digno de final, fue un partido bueno. Nacional por momentos nos quitó el balón. Nosotros también se lo quitamos y los atacamos. Tuvimos las opciones más claras, eso sí lo puedo decir. De resto fue un partido parejo y el sábado la serie está abierta, los equipos grandes siempre proponen y eso hará Nacional el sábado.

También: Se define en Bogotá: Nacional y Millonarios empataron 0-0 en el Atanasio

¿Millonarios tenía presión? ¿Servirá cerrar en Bogotá?

La presión la tuvimos desde que salimos de Bogotá. La presión la tendremos de local o visitante. Siempre uno querrá jugar de local, por la cancha y el clima, pero eso no quiere decir que uno tenga ventaja. No hemos ganado nada; ni ellos, ni nosotros. Tenemos que corregir y mejorar todavía.

¿Qué hay para corregir?

Tuvimos desatenciones por las que Nacional nos llegó. También nuestras transiciones y nuestros tiros de esquina se pueden mejorar. Siempre hay errores.

¿Cómo recibirá a los que llegan?

Vamos a ver cómo llegó Álvaro y Óscar. Tenemos dos jugadores más para el sábado, pero todavía quedan tres días, habrá que ver.

¿Le sorprendió el partido de Nacional?

No, ya no lo había hecho el profe Hernán Darío Herrera en Bogotá, sin nueve. Pero, rápido actuamos. Controlamos a Jarlan y Dorlan porque nos estaban abriendo a los dos centrales, pero le dijimos a Vega que se quedara en la mitad.

Más: Colombia empató con Panamá en su despedida rumbo al Mundial Femenino

¿Decepcionó el 0-0?

Quedó 0-0, pero los dos equipos llegaron. Fuimos ofensivos, los dos, sobre todo en el primer tiempo.

¿Entrenan los penaltis?

Todos los días entrenamos penaltis. Creo que tenemos los pies sobre la tierra y sabemos que nuestro rival es muy difícil y, con humildad, prepararemos todo. Si tenemos que ganar en penaltis, tenemos que estar listos.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador