Alberto Gamero, molesto por las lesiones de Millonarios ocasionadas por el Cali

Alberto Gamero, técnico de Millonarios. Foto: El Espectador - José Vargas

Hubo ausencia de goles y exceso de juego brusco. El empate a cero entre Millonarios y Cali, por la fecha siete de la Liga BetPlay, tuvo más cosas por reprochar que por elogiar.

Alberto Gamero, técnico de Millonarios, habló sobre el juego brusco que se vio en Palmaseca luego de que un periodista le preguntara qué opinaba sobre la molestia de los hinchas de Cali por la pérdida de tiempo del cuadro embajador.

“¿El hincha del Cali se fue disgustado, verdad? Yo me voy triste, me voy con dos jugadores lesionados. Vaya y mírele el tobillo a (Luis) Paredes, inflamado, eso no fue solo. Vaya y mírele la cintura a (Juan Pablo) Vargas. No se puede decir que Millonarios vino a tirarse. Ese fútbol no nos gusta, pero nos pegan. A veces hay que ser valientes, per ahí tengo dos lesionados. En el partido contra Bucaramanga también. Le hicieron un caballito a Vega y ahí lo están operando. Hay que interpretar bien lo que se dice: aquí no me van a justificar la expulsión de Teo. La vieron. ¿No lo pisó? El hincha no va a salir rabioso conmigo o con Millonarios”, dijo Gamero.

Ⓜ️ “¿El hincha del Cali se fue bravo?; yo me voy triste porque me llevo 2 jugadores lesionados. No es que se tiraban, vaya y véale el tobillo a Paredes, vaya y véale la cintura a Vargas, eso no fue solo. No podemos decir que Millonarios vino a tirarse, nos pegan”: Alberto Gamero. pic.twitter.com/yraAdK2IGh — Cristian Pinzón (@Crispinllos) August 25, 2023

Solo pasaron dos minutos para que Millonarios se viera obligado a hacer el primer cambio, pues Luis Paredes tuvo que salir lesionado por una patada de Kevin Salazar que era considerada como tarjeta roja, pero que Diego Escalante, árbitro del compromiso, vio solamente como amarilla.

Dejó de sacar varias tarjetas a lo largo del compromiso, y según los analistas arbitrales, solo acertó en la expulsión a Teófilo Gutiérrez por pisar a Jorge Arias cuando este último se encontraba en el piso. En el primer tiempo dejó de ver una amarilla por un golpe a Juan Pablo Vargas en un balón dividido.

Sobre los dos jugadores, Gamero aseguró: “Lo de Paredes es un esguince de tobillo. Vargas tiene un golpe en la espalda, no lo dejaba moverse, vamos a ver cómo evolucionan los jugadores para el próximo partido”.

Menos mal que se terminó. Noche muy difícil y mala para Diego Escalante que desde el minuto 2' ya había cometido su primer error con la no roja a Salazar. Juego fuerte, patadas y golpes por doquier. Ese fue el Cali 0-0 Millonarios. — El VAR Central (Andrés) (@ElVarCentral) August 25, 2023

Álvaro Montero terminó siendo la figura del partido por tres atajadas claves en la primera parte. Con este empate, Millonarios logró meterse a los ocho al quedar precisamente en la octava casilla con nueve puntos. El próximo domingo enfrentará a Nacional, en El Campín.

Cali, por su parte, está en la casilla 18 con cinco puntos. En la próxima fecha visitará a Bucaramanga.

