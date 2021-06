Alberto Gamero: “No vamos a improvisar en la final, vamos a hacer lo que sabemos”

Después de su llegada en el primer semestre de 2020, Alberto Gamero por fin logró el objetivo principal que se había planteado en su arribo a Bogotá: llegar a la final de la Liga BetPlay.

El entrenador, que ya supo ser campeón con Boyacá Chicó y con Deportes Tolima, su rival en el partido definitivo por el título, habló en rueda de prensa en la previa del encuentro.

¿Cómo ha visto la rotación que tendrá que hacer para la final?

Alberto Gamero [AG]: Después de dos días de jugar con Júnior y clasificar a la final todos quieren jugar. Esa es la satisfacción que tengo. Por ejemplo, no tenemos centrales pero todos se ofrecen a jugar ahí porque todos quieren estar. Estoy tranquilo porque los que entran quieren hacer las cosas bien y cumplir con la responsabilidad

¿Cómo han afrontado las bajas del equipo?

[AG]: Hace rato venimos lidiando con lesiones, expulsiones y sanciones. Nosotros tratamos de cambiar los jugadores pero nunca el estilo. En la final no vamos a improvisar ni a hacer cosas que no solemos hacer. Estamos enfocados en que tenemos equipo para jugar la final. Vamos a enfrentar un conjunto muy físico que juega bien por las bandas y se defiende muy bien. La clave está en que no podemos dejar que ellos jueguen largo. Nosotros trataremos de jugar corto y contrarrestar la estrategia de ellos

¿Le preocupa el arbitraje?

[AG]: A mi no me gusta llorar, a mi me gusta trabajar. En este torneo nos ha tocado luchar con muchas cosas y para nadie es un secreto que hemos tenido problemas con los árbitros. Yo no soy llorón, pero espero que el arbitro mañana haga un buen trabajo, que sea imparcial y que la afición y el fútbol colombiano puedan ver un buen partido.

¿El equipo está unido?

[GA]: Siempre he hablado con estos jugadores que somos un conjunto. En la defensa y en el ataque todos nos han entendido la idea. Todo el equipo entiende que tiene que trabajar; tanto los defensores y los volantes ayudando a hacer goles, como los delanteros apoyando en defensa.

¿Qué opina de lo que pasó con los jugadores de Tolima?

[GA]: La verdad, hoy llegamos a las tres y no vimos mucho. No me sorprende, eso ha pasado muchas veces porque es un tira y afloje permanente, pero creo que ya quedó solucionado y ellos harán seguramente un gran partido.

¿Le alegra que su anterior equipo esté en la final?

[GA]: Estoy feliz de que Tolima esté en una nueva final. Me da felicidad por Don Gabriel y su familia; por la dirigencia y por la afición; por Hernán Torres que es Colombiano y también se lo merece. Ojala hagamos un buen partido.