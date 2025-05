¿Álvaro Montero es el mejor arquero en la historia de Millonarios?

Futbolista colombiano, arquero de Millonarios, en el partido ante Bucaramanga por la segunda fecha de la Liga Betplay 2022-II. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Si Álvaro Montero no fuera el arquero de Millonarios quizá no tendría tantos críticos por sus recurrentes convocatorias a la selección de mayores. El guardameta guajiro, a sus 30 años, no solo ostenta una sólida trayectoria desde hace más de una década, sino que sigue demostrando, fecha tras fecha, que es la principal figura del equipo albiazul. Si no lo es ya, está a punto de convertirse en el cuidapalos más importante en la historia del club.

Hoy, desde las 7:30 en el estadio El Campín, con transmisión por Win Sports+, buscará...